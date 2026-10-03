Rutuja Pisal Hockey Gold : मॅकेनिकाची लेक देशासाठी ठरली 'सुवर्णकन्या'; ऋतुजाच्या झंझावाती खेळाने उंचावली भारताची मान, चीनविरुद्धच्या सामन्यात गाजवलं मैदान

नागठाणे : जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत तिरंदाज साहिल जाधवच्या सुवर्ण यशानंतर आज सायंकाळी भारतीय महिला हॉकी संघाने केलेल्या अव्वल कामगिरीत कोळकीची (ता. फलटण) सुकन्या ऋतुजा दादासाहेब पिसाळ हिची कामगिरीही उल्लेखनीय (Rutuja Pisal Hockey) ठरली. त्यामुळे जिल्ह्याच्या शिरपेचात यावेळच्या स्पर्धेने आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेपासून खेळाचा श्रीगणेशा करणाऱ्या आणि क्रीडा प्रबोधिनीतून भारतीय महिला हॉकी संघात स्थान मिळविणाऱ्या ऋतुजाच्या कामगिरीने कोळकीसह जिल्हाही आनंदून गेला आहे. .तब्बल ४४ वर्षांनंतर भारतीय महिला हॉकी संघाने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. या संघात ऋतुजाचा समावेश होता. चीनविरुद्धच्या अंतिम लढतीत तिने बचावात अन् आक्रमणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. ऋतुजाची या संपूर्ण स्पर्धेतील कामगिरी उल्लेखनीय ठरली. त्यात तिने एकूण सात गोल केले. भारतीय संघातील प्रमुख गोल स्कोअरर्सपैकी ती एक होती..आईवडिलांना आनंदऋतुजाचे वडील दादासाहेब पिसाळ हे मॅकेनिक आहेत. आई मंदा या गृहिणी आहेत. आपल्या कन्येच्या या यशाने ते खुश झाले. काल रात्री ऋतुजाशी फोनवर संपर्क झाल्याचे वडील दादासाहेब पिसाळ यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना नमूद केले. या वेळी चीनला हरविण्याचा निर्धार तिने व्यक्त केला होता..कौशल्यपूर्ण खेळऋतुजा ही भारतीय महिला हॉकी संघात फॉरवर्ड म्हणून खेळते. मिडफिल्डमध्येही तिची कामगिरी प्रभावी राहिली आहे. संघाच्या गरजेनुसार स्थान बदलण्याची क्षमता तिच्याकडे आहे. चेंडूवर नियंत्रण ठेवत प्रतिस्पर्ध्यांना चकवणे अन् वेगवान आक्रमण यात तिचा खेळ कौशल्यपूर्ण मानला जातो..शालेय जीवनापासून ऋतुजा चपळ होती. क्रीडा प्रबोधिनीतील प्रवेश हा तिच्या आयुष्यातील निर्णायक क्षण ठरला. त्यानंतर पुढे तिच्या कामगिरीचा आलेख कायमच उंचावत गेला.-विकास भुजबळ, शालेय प्रशिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.