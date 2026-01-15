Balasaheb Patil: झेडपी, पंचायत समिती स्वबळावर लढण्याची तयारी: बाळासाहेब पाटील; मसूरला कऱ्हाड उत्तर राष्ट्रवादीचा मेळावा!

मसूर : अनेक वर्षे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या विचाराने काम करणारे मतदारसंघासह जिल्ह्यात अनेक जण आहेत. त्यांना सोबत घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक स्वबळावर लढण्याची तयारी असल्याचे प्रतिपादन माजी मंत्री व राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी केले..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या येथे झालेल्या कऱ्हाड उत्तरच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी मानसिंगराव जगदाळे, देवराज पाटील, सह्याद्रीचे उपाध्यक्ष कांतिलाल पाटील, संचालक जशराज पाटील, सागर पाटील, संगीता साळुंखे, प्रशांत यादव आदी उपस्थित होते..श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘उत्तर मतदारसंघात चांगल्या प्रकारचे यश मिळवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. गेल्या पंचवीस वर्षात केलेला विकास सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवावा, असे सांगत आम्ही आजपर्यंत यशवंतराव चव्हाण, पी. डी. पाटील यांच्या विचाराची कास सोडली नाही. यापुढेही सोडणार नाही. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर झालेल्या सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना, कऱ्हाड नगरपालिका निवडणुकांत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला यश मिळाले आहे. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याकडे इनकमिंग सुरू असून, आपल्याकडे काहीच राहिले नाही. मात्र, यशवंतराव चव्हाणांच्या विचाराचा स्वाभिमानी मतदार आमच्याकडे असून, त्यांच्या जोरावरच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक जिंकू.’’.या वेळी माजी सभापती प्रणव ताटे, माजी उपसभापती सुहास बोराटे, कांतिलाल पाटील, देवराज पाटील, मानसिंगराव जगदाळे, संगीता साळुंखे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. प्रशांत यादव यांनी प्रास्ताविक केले. किशोर धडपडे यांनी सूत्रसंचालन केले. संजय घोलप यांनी आभार मानले..कलशारोहण फक्त तुमच्याकडेकऱ्हाड उत्तरमधील सिंचनाचा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावला. त्यामुळेच आरफळ कालव्याला १९९९ ला पाणी सोडले. पूर्व भागासाठी धनगरवाडी- हणबरवाडी योजनेचा पाया आम्ही घातला, भिंती बांधल्या, संपूर्ण बांधकाम पूर्ण झाले. ही कामे दीड वर्षात होत नाहीत, असा टोला लगावत कलशारोहण फक्त तुमच्याकडे आले आहे, ते करा, योजनाच नव्हती, असा अपप्रचार करू नका, असे श्री. पाटील म्हणाले..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...उत्तरची जनता सुज्ञपाणी योजनेसंदर्भात काही मंडळी येतात वल्गना करतात, भूलथापा देऊन दुसऱ्यांच्या कामाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, कऱ्हाड उत्तर हा यशवंतराव चव्हाण यांचा मतदारसंघ आहे. इथली जनता सुज्ञ असून, विकास कोणी केला, हे त्यांना सांगावे लागत नाही. वेळ आली की जनता योग्य निर्णय घेऊन ते दाखवून देते, असे श्री. जगदाळे यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.