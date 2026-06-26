सातारा

Sanjivaraje Naik Nimbalkar: कारखाना बंद पाडण्यासाठी काहींचे प्रयत्न: संजीवराजे नाईक-निंबाळकर; आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्थेकडे संचालन देण्याचा पर्याय

Attempts to shut down cooperative sugar factory in Maharashtra: श्रीराम सहकारी साखर कारखाना बंद ठेवून राजकीय-आर्थिक फायदा मिळवण्याचा विरोधकांचा डाव; शेतकरी व कामगारांचे हित जपण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्थेकडे संचालन देण्याचा निर्णय
Sanjivaraje Naik-Nimbalkar Alleges Conspiracy to Close Cooperative Sugar Factory

Sanjivaraje Naik-Nimbalkar Alleges Conspiracy to Close Cooperative Sugar Factory

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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फलटण: श्रीराम सहकारी साखर कारखाना सुरू होऊ नये आणि तो बंद राहिल्यास त्याचा राजकीय व आर्थिक फायदा होईल, या उद्देशाने काही विरोधकांकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केला.

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