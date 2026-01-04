Laxman Gaikwad: भटक्या, विमुक्तांना गुलाम बनविण्याचे प्रयत्न: लक्ष्मण गायकवाड; संविधानात सामावून घेत शिक्षणाची दारे खुली करा!

छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : भटक्या विमुक्तांना गुलाम करण्याचे काम राज्यकर्त्यांकडून होत आहे. आमचा एकही आमदार नसताना, मराठी साहित्य परिषदेने आमचा सत्कार केल्याबद्दल आभार. आमचे वैरी ब्राह्मण असल्याचे सांगितले, तरी एकही ब्राह्मण आम्हाला दगड मारायला येत नाही. मधल्या जातींचाच आम्हाला विरोध आहे. आता मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंकडून अपेक्षा असून, आमच्या समाजाला संधी द्या, संविधानात सामावून घेऊन शिक्षणाची दारे आमच्यासाठी खुली करा, अशी आर्त हाक ‘उचल्या’कार लक्ष्मण गायकवाड यांनी दिली. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ज्येष्ठ लेखक व प्रकाशकांचा सत्कार कार्यक्रमात लक्ष्मण गायकवाड व सोलापूरच्या सुविद्य प्रकाशनचे बाबूराव मैंदर्गीकर यांचा सत्कार मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील, स्वागताध्यक्ष मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे, सुनीताराजे पवार, नंदकुमार सावंत, अमेरिकेचे खासदार श्रीनिवास ठाणेदार उपस्थित होते..श्री. गायकवाड म्हणाले, ‘‘संविधानाच्या चौकटीत आजही या समाजाला योग्य स्थान मिळालेले नाही. कर्नाटक सरकारने भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र बजेट ठेवले आहे, मग महाराष्ट्रात का नाही? अजित पवार यांनी बजेटमध्ये तरतूद करण्याचा शब्द दिला होता; पण तो पाळला नाही.’’ शरद पवार यांनीही दिलेली आश्वासने हवेतच विरली, अशी टीका त्यांनी केली..मकरंद पाटील म्हणाले, ‘‘काही कारणास्तव अजित पवार कार्यक्रमाला आले नाहीत. त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी कार्यक्रमास आलो आहे. लक्ष्मण गायकवाड यांनी भटक्यांविषयी साहित्यातून व्यथा खदखद सातत्याने मांडली आहे. सध्या शिवेंद्रसिंहराजे मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ आहेत. त्यामुळे त्यांनी सांगितले, तर मुख्यमंत्री शब्द पडून देणार नाहीत. ते मागणीचा पाठपुरावा करतील, त्यासाठी लागणारे पाठबळ आम्ही देऊ.’’ श्री. कुलकर्णींवरील हल्ल्याचाही त्यांनी निषेध केला..शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘संमेलनाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो. आज कार्यक्रमास अजित पवार उपस्थित नसले तरी मर्ढेकर स्मारकाला मी आणि मकरंद पाटील अजित पवारांच्या सहकार्यातून काम पूर्णत्वाकडे नेऊ.’’ विश्वास पाटील म्हणाले, ‘‘लक्ष्मण गायकवाड मराठी साहित्यात मोलाची भर घातली आहे. उचल्या कादंबरी अक्षरश: डोक्यावर घेतली होती.’’प्रास्ताविकात विनोद कुलकर्णी यांनी मर्ढेकर स्मारकाची दुरवस्था झाल्याचे निदर्शनास आणून देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधी देण्याबाबत दिलेला शब्द आता मंत्री मकरंद पाटील यांनी पाठपुरावा करून उपलब्ध करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. प्रा. मिलिंद जोशी यांनी विनोद कुलकर्णी यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध करून शब्दांच्या संमेलनात शस्त्रांचा वापर नको, ही विचारांची लढाई विचारांनीच लढणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. नंदकुमार सावंत यांनी आभार मानले..नेत्यांची कोयता गॅंगमाझ्या कादंबरीवरून मला ‘उचल्या’कार म्हटले जाते; पण आज आपल्या राज्यात, देशात किती उचले निर्माण झाले आहेत. प्रत्येक नेत्याने एक कोयता गॅंग सांभाळली आहे, अशी टीका करून आता भटक्यांना महाराष्ट्रात घ्या आणि त्यांना संविधानात सामावून घ्यावे, अशी आर्त हाक त्यांनी दिली..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...लेखक, मान्यवरांचे सत्कारमंत्री मकरंद पाटील यांच्या हस्ते लेखक व साहित्यिकांचे सत्कार झाले. यामध्ये मिलिंद जोशी, गुरय्या स्वामी, सुनीताराजे पवार, विनोद कुलकर्णी, मुंबई मराठी साहित्य संघ उज्ज्वला मेहेंदळे, प्रतिभा सराफ, चंद्रशेखर गोखले, मराठवाडा साहित्य परिषदेचे देविदास फुलारी, दादा भोरे, रामचंद्र काळोखे, विदर्भ साहित्य परिषदेचे प्रदीप दाते, विलास मनेकर, गजानन नारे, तेलंगणा साहित्य परिषदेच्या विद्या देवधर, मध्य प्रदेश साहित्य परिषदेच्या मोहन रेडगावकर, छत्तीसगडच्या कपूर वासनिक, गोमंतकचे रमेश मस्कर, बडोदा साहित्य परिषदेचे संजय बच्छाव, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे विश्वस्त प्रमोद आडकर, प्रकाश पागे, तीर्थराज कापगते, बाळासाहेब देशमुख, सतीश तरार, हेमलता पाटील यांचे सत्कार झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.