MPSC success story: रिक्षाचालकाचा मुलगा झाला कर सहाय्यक; वडूजच्या रोहित राऊतचे दुहेरी यश, संघर्षातून दिली जीवनाला दिशा!

-आयाज मुल्ला वडूज : शिवणकाम करून कुटुंबाला हातभार लावणारी आई, तर रिक्षा चालवून कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडणारे वडील. सामान्य कौटुंबिक परिस्थिती असलेल्या येथील रिक्षा चालकाच्या मुलाने कर सहाय्यक पदाला गवसणी घातली आहे. विशेषत: याबरोबरच मंत्रालय लिपिक या परीक्षेतही बाजी मारून त्याने दुहेरी यश मिळविले आहे. रोहित मनोज राऊत असे या युवकाचे नाव आहे..रोहितचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण येथील छत्रपती शिवाजी हायस्कूलमध्ये झाले. त्यानंतर त्याने साताऱ्यातील धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालयात पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. आजोबा (कै.) अरुण राऊत हे निवृत्त नायब तहसीलदार व चुलत आजोबा (कै.) सुनील राऊत कर निरीक्षक यांच्याप्रमाणे शासकीय अधिकारी होण्याचे त्याचे स्वप्न होते..त्यासाठी त्याने पुणे येथे एका खासगी क्लासमध्ये प्रवेश घेतला. मात्र घरच्या कौटुंबिक परिस्थितीची जाणीव व आई- वडिलांना आणखी आर्थिक ताण नको म्हणून त्याने तेथे वर्षभर अभ्यास केला. त्यानंतर येथील प्रतीक शिंदे यांच्या लोकराजा अभ्यासिकेत अभ्यास केला..राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या जीएसटी विभागात कर सहाय्यक व मंत्रालय लिपिक या दोन्हीही परीक्षेत त्याने ४०० पैकी २९१ गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविले. यापैकी कर सहाय्यक पदाला त्याने पसंती दिली असून, या पदावर त्याची निवड झाली आहे. रोहितने मिळविलेल्या यशाबद्दल नागरिकांतून कौतुक होत आहे.