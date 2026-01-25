Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले..

पक्ष वाढला पाहिजे, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ताकद दिली पाहिजे, ही आमची जबाबदारी आहे. हे करताना कोण नाराज होतंय किंवा कोणाला वाईट वाटतंय हा विषय मॅटर करत नाही. संघटन वाढवण्यासाठी आणि आपल्या विचाराच्या लोकांना बळ देण्यासाठी आजपर्यंत आपण कोणालाही अंगावर घेतलंय. घेत राहीन, अशा शब्दांत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी वाईपासून पाटणपर्यंत आणि माणपासून महाबळेश्वरपर्यंत पक्षमजबुतीचे आपले इरादे स्पष्ट केले. ‘सकाळ’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सातारा जिल्हा परिषदेत भाजपचीच सत्ता येईल, असे सांगतानाच वर्षभरानंतर जिल्हा बॅंकही भाजपच्या ताब्यात येईल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. - राजेश सोळसकर.Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.प्रश्न : महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला मोठे यश मिळाले आहे. आता ग्रामीण भागाच्या राजकारणाकडे म्हणजे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांकडे तुम्ही कसे पाहता?उत्तर ः सन २०१४ पासून देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकासाच्या दिशेने वेगाने जात आहे. शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी, मेट्रो, उद्योगधंदे आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मुख्यमंत्री महोदयांनी प्रचंड काम केले आहे. लोकांनी आपली शहरे बदलताना अनुभवली आहेत, त्यामुळेच नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाजप राज्यात क्रमांक एकचा पक्ष ठरला. महापालिका निवडणुकीत तर ‘ना भूतो न भविष्यती’ असे यश मिळाले. मुंबईत शिवसेनेची ३० वर्षांची मक्तेदारी मोडीत काढून भाजपने सत्ता मिळवली, जो ठाकरे कुटुंबासाठी मोठा धक्का होता. पुण्यात अजित पवारांनी निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती, तरीही तिथे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपने एकतर्फी विजय मिळवला. जिथे-जिथे भाजप सत्तेत आला, तिथे लोकांचा विकासावर आणि देवेंद्रजींच्या व्हिजनवर विश्वास असल्याचे सिद्ध झाले..आता ग्रामीण भागाचा विचार केला, तर देवेंद्रजींनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यापासून जलयुक्त शिवार आणि सिंचनाच्या माध्यमातून मोठे काम उभे केले आहे. ‘महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करणे’ हे त्यांचे पहिले ध्येय होते. आज माझ्या माण-खटाव मतदारसंघात, जिथे दुष्काळाशिवाय काहीच नसायचे, तिथे आता चित्र बदलले आहे. शेतकऱ्यांच्या वीजबिलाची माफी आणि येणाऱ्या जूनमध्ये कर्जमाफीचा निर्णय, यांसारख्या विषयांमुळे ग्रामीण जनताही भाजपच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निकालातही भाजपची ताकद दिसून येईल.सातारा जिल्हा परिषदेचे चित्र काय राहील? हा तर पवारांचा बालेकिल्ला मानला जात होता.सातारा जिल्ह्याने शरद पवार साहेबांवर सातत्याने आणि प्रचंड प्रेम केले; पण त्या बदल्यात पवारांनी साताऱ्याला काय दिले? त्यांनी फक्त या जिल्ह्याच्या बहुमताचा आणि संस्थांचा, उदाहरणार्थ रयत शिक्षण संस्था वापर करून राजकारण केले. त्यांच्या काळात एकाही दुष्काळी भागात पाणी पोहोचले नाही; जे पाणी मिळाले ते सोलापूर किंवा सांगलीला वळवले गेले.मात्र, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जिहे-कठापूर, उरमोडी, टेंभू यांसारख्या योजनांना बळ मिळाले. नव्याने सुप्रमा झाल्या आणि पाणी वाटप झाले. आज जिल्हा खऱ्या अर्थाने दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल करतोय. दुसरीकडे मेडिकल कॉलेजसारखी कामे वेगाने सुरू आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याची मानसिकता बदलली आहे. आज विकासाचे राजकारण केवळ भाजपच करू शकतो, हा विश्वास निर्माण झाला आहे. आजवरची परिस्थिती अशी होती की भाजपविरोधात सगळे पक्ष असायचे; पण आता भाजपच्या भीतीमुळे इतर सर्व पक्ष एकत्र येत आहेत, तरीही यावेळी सातारा जिल्हा परिषदेत पहिल्यांदाच भाजपची सत्ता येईल, असा मला विश्वास आहे..पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपचा एक आक्रमक नेता म्हणून तुम्ही उदयाला येत आहात. प्रस्थापितांच्या विरोधात उभे राहताना कसे पाहता एकूण या परिस्थितीकडे?माझा संघर्ष राजकारणात येण्यापूर्वीपासूनचा आहे. जेव्हा एखाद्या सामान्य कुटुंबातील नेतृत्व पुढे येते आणि प्रस्थापितांना आव्हान देते, तेव्हा त्याला संपवण्यासाठी सर्व प्रस्थापित अगदी स्वकीय आणि परकीयसुद्धा एकत्र येतात. माझ्याबाबतीतही तेच झाले. मला बदनाम करण्याचे, माझे राजकीय अस्तित्व संपवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले; पण मी झुकलो नाही, तर संघर्ष करून स्वतःला सिद्ध केले. माण-खटावच्या जनतेने मला चार वेळा विधानसभेवर पाठवले. या संघर्षाच्या काळात मला देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा नेता आणि भाजपसारखा पक्ष मिळाला, जिथे माझ्या कामाचे आणि मेरिटचे योग्य मूल्यमापन झाले. त्यांनी मला केवळ उमेदवारीच दिली नाही, तर माझ्या मतदारसंघातील विकासकामांना ताकद दिली. आम्ही सांगली, सोलापूर, पुणे आणि साताऱ्यात समविचारी कार्यकर्त्यांचे एक नेटवर्क तयार केले. आज मला ग्रामविकासमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आहे, तेव्हा त्या नेटवर्कचा उपयोग पक्षासाठी होतोय. हा संघर्ष माझ्या एकट्याचा नसून, प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात लढणाऱ्या प्रत्येक सामान्य कार्यकर्त्याचा आहे. सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून तेथील पालिका आणि महापालिकांच्या निवडणूक कामगिरीबाबत तुम्ही समाधानी आहात का?सोलापूरची जबाबदारी आली तेव्हा तिथे भाजपची दोन लोकसभा आणि पाच-सहा विधानसभा जागांवर हार झाली होती. संघटना विस्कळित होती. सुरुवातीला ‘बाहेरचा पालकमंत्री’ म्हणून माझ्यावर टीका झाली, ती प्रतिमा पुसणे आव्हान होते; पण मी तिथे मनापासून काम केले. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये जिथे भाजपचे अस्तित्वही नव्हते, (सांगोला, अकलूज, करमाळा, मोहोळ) तिथे आम्ही स्वबळावर लढलो आणि १४४ नगरसेवक निवडून आणले. त्यानंतर महापालिका निवडणुकीत, सोलापूरच्या इतिहासात प्रथमच भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवली. मी शहरात गेल्यावर विमानसेवा, दुहेरी पाइपलाइन, आयटी पार्क यांसारख्या प्रलंबित प्रश्नांना हात घातला आणि देवेंद्रजींच्या माध्यमातून ते मार्गी लावले. लोकांचा विश्वास जिंकल्यामुळे १०२ पैकी ८७ जागा आम्ही जिंकलो. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपचा हा सर्वोत्कृष्ट ‘स्ट्राईक रेट’ ठरला..मंत्रिमंडळातील सहकारी असूनही तुम्ही मकरंद पाटील किंवा शंभूराज देसाई यांच्या विरोधात भूमिका घेता. याचा सरकारमधील कामावर परिणाम होत नाही का?मकरंद पाटील किंवा शंभूराज देसाई त्यांच्या पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी काम करतात, तसे भाजप हा देशातील सर्वात मोठा पक्ष असल्याने आमचा पक्ष वाढवणे ही माझी जबाबदारी आहे. अशावेळी कोण नाराज होतंय आणि कोणाला वाईट वाटतंय हा विषय फार मॅटर करत नाही आणि मी त्याचा विचार करणारा कार्यकर्ताही नाही. माझी संघटना वाढविण्यासाठी आणि आपल्या विचाराच्या लोकांना बळ देण्यासाठी मी कोणालाही अंगावर घेतो. जर मी शरद पवारांशी तडजोड केली असती, तर मला हा संघर्ष करावा लागला नसता; पण मग आजचा ‘जयकुमार गोरे’ घडला नसता. माझा जनाधार हा मुळातच पवारांच्या विचारसरणीच्या विरोधातला आहे. त्यामुळे माझे समर्थक आणि कार्यकर्ते यांची अपेक्षा असते, की मी माझी भूमिका ठाम ठेवावी. मंत्रिमंडळात आम्ही सहकारी आहोत; पण राजकीय मैदानात प्रत्येकाला आपले ‘घर’ (पक्ष) बांधण्याचा अधिकार आहे आणि मी तेच करत आहे.महायुतीत भाजपचे म्हणून आपण अाणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसले असे दोघे मंत्री आहात. संघटनात्मक पातळीवर तुम्हा दोघांचे संबंध-संवाद कसे आहेत?पूर्वी आम्ही वेगवेगळ्या पक्षात होतो; पण आता आम्ही एकाच पक्षात आहोत आणि आमच्यात उत्तम समन्वय आहे. जिल्हा परिषद आणि इतर निवडणुकांमध्ये आम्ही बसून रणनीती ठरवतो. प्रत्येक नेत्याची कार्यपद्धती वेगळी असते. माझी शैली थोडी आक्रमक आहे. कारण ती प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात आहे. शिवेंद्रसिंहराजे जिथे शक्य आहे तिथे जातात. आम्ही दोघेही जबाबदारीने काम करत आहोत..जिल्ह्यात भाजपची प्रचंड ताकद वाढली आहे, त्यामुळे भाजपचा पालकमंत्री असावा, अशी चर्चा कार्यकर्त्यांत आहे. अडीच वर्षांनंतर अशी मागणी तुम्ही वरिष्ठांकडे करणार का?भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून भाजपचा पालकमंत्री असावा, असे वाटणे साहजिक आहे. आमची सुरुवातीपासून मागणी होती, की शिवेंद्रसिंहराजे पालकमंत्री असावेत; परंतु हे महायुतीचे सरकार आहे. पालकमंत्री कोण असावा, हे राज्याचे नेतृत्व आणि समन्वय समिती ठरवते. सध्या शंभूराज देसाई पालकमंत्री म्हणून चांगले काम करत आहेत.कऱ्हाड नगरपालिकेत यशाने हुलकावणी दिली, तिथे तुमचे दुर्लक्ष झाले का?हे मान्य करावे लागेल, की कऱ्हाड नगरपालिकेकडे माझे थोडे दुर्लक्ष झाले. माझ्यावर धाराशिव, सोलापूर आणि साताऱ्यातील इतर नगरपालिकांची (म्हसवड, फलटण, वाई इ.) जबाबदारी होती. त्यामुळे कऱ्हाडमध्ये व्यक्तिशः लक्ष देता आले नाही. आमची काही राजकीय आणि सामाजिक गणिते तिथे चुकली; पण याचा अर्थ असा नाही की शहराचा मूड आमच्या विरोधात आहे. झालेल्या चुकांमधून धडा घेऊन आम्ही तिथे भविष्यात नक्कीच चांगले काम करू..काँग्रेसच्या विचारसरणीतून आलेले तुम्ही आता हिंदुत्ववादी पक्षाचे नेते झाला आहात. फुले-शाहू-आंबेडकरांकडून आरएसएसकडे झालेला हा प्रवास अनेकांना अचंबित करणारा वाटतो. तुम्ही कसे पाहता याकडे?सुरुवातीला अनेकांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या, की मी या विचारात कसा सामावून जाईन; पण मी जेव्हा भाजप आणि संघाचे काम जवळून पाहिले, तेव्हा लक्षात आले की ही संघटना खऱ्या अर्थाने देशप्रेमाने भारावलेली आहे. देशाला मजबूत करणे, देश स्वयंपूर्ण करणे आणि देशाबद्दल प्रेम जागृत करणे यात चुकीचे काय आहे? भारत हिंदू राष्ट्र व्हावा, या विचारात गैर काय?दुसरीकडे, शरद पवारांनी फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेऊन केवळ राजकारण केले. त्यांनी आंबेडकरांचे स्मारक उभे केले का? फुलेंचे साधे स्मारक त्यांना जमले नाही. हे काम भाजपने हाती घेतले. त्यामुळे महापुरुषांचे विचार भाजपच खऱ्या अर्थाने पुढे नेत आहे. देशहितासाठी काम करणाऱ्या संघटनेत असल्याचा मला अभिमान आहे.जिल्हा परिषद अध्यक्षपद ओबीसी महिला राखीव असल्याने, हे पद तुमच्या कुटुंबातील सदस्याला मिळावे, यासाठी तुम्ही प्रयत्नशील आहात, अशी चर्चा आहे.अध्यक्षपदाचा निर्णय स्थानिक पातळीवर होत नाही. माझ्या बंधूंचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व आहे, त्यांनी माझ्या विरोधातही निवडणुका लढल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची क्षमता आहेच; पण विषय फक्त माझ्या कुटुंबाचा नाही. भाजपचा कोणताही कार्यकर्ता निवडून आला पाहिजे आणि जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा ‘भाजपचा’ असला पाहिजे, हा माझा अजेंडा आहे. मग तो जयकुमार गोरे यांचा माणूस आहे की नाही, यापेक्षा तो भाजपचा कार्यकर्ता आहे हे महत्त्वाचे..वर्षभराने जिल्हा बँकेची निवडणूक होईल. ही बॅंकही भाजपमय झालेली दिसणार का?नक्कीच. जिल्हा बँक आम्ही भाजप म्हणून लढण्याचा प्रयत्न करू. आज जिल्ह्यात भाजपमध्ये शिवेंद्रसिंहराजे, उदयनराजे, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, अतुल बाबा भोसले, मनोज घोरपडे, धैर्यशील कदम अशी सक्षम नेतृत्वाची फळी तयार झाली आहे. वाई-खंडाळ्यामध्ये आम्ही वेगाने प्रगती करतोय. तिथेही नवीन नेतृत्व पुढे येताना तुम्ही बघाल. पाटणमध्ये सत्यजित पाटणकर आमच्यासोबत आहेत. त्यामुळे एवढी मोठी ताकद असताना जिल्हा बॅंक भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराची असावी, हे साहजिक आहे. त्यादृष्टीने आम्ही नक्की प्रयत्न करू.आणि मग पुढे २०२९ मध्ये जिल्ह्यात ‘शतप्रतिशत भाजप’ दिसणार का?२०२९ च्या बाबतीत, जर महायुती असेल तर आम्ही युती म्हणून लढू; पण जर युती नसेल, तर ‘शतप्रतिशत भाजप’चा नारा देऊन आम्ही स्वबळावर लढू आणि जिंकू.पण मग आता महायुती असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजप स्वबळ अजमावतोय. त्याचे काय?स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विषय वेगळा आहे. गावागावांत प्रत्येक पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. तेव्हा आपल्याच पक्षाचे उमेदवार दुसऱ्या आघाडीत जाऊन उभे राहण्यापेक्षा आमच्या आमच्यात उभे राहून लढले तर अडचण काय आहे? त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय होतात; पण राज्य पातळीवरील युतीचा धर्म आम्ही पाळू..आपल्या एका कौशल्याची राजकारणात चर्चा आहे. आपण येईल त्या मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ असता. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याही आपण जवळ होता. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही आपण खास आहात. हे कौशल्य की कामाचा प्रभाव?मी अपक्ष निवडणूक जिंकल्यानंतर पृथ्वीराज बाबांशी माझे संबंध आले. त्यांनी मला कधीच अपक्ष म्हणून वागणूक दिली नाही, तर सहकारी म्हणून सोबत घेतले. जेव्हा मी पुन्हा अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा बाबांच्या पक्षातील (काँग्रेस) अनेक नेत्यांनी मला विरोध केला; पण बाबांनी मला पाठिंबा दिला.बाबा साताऱ्याचे सुपुत्र आहेत आणि मुख्यमंत्री झाले आहेत, त्यांच्याबद्दल आदर असल्यानेच, जेव्हा त्यांच्या विरोधात वातावरण तयार झाले तेव्हा मी जाहीरपणे सांगितले, की ‘मी बाबांसाठी राजीनामा द्यायला तयार आहे.’ हे माझे वक्तव्य मनापासून होते. मात्र, दुर्दैवाने काही लोकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी त्याचा विपर्यास करून मी काहीतरी लपवण्यासाठी हे करत असल्याचा प्रचार केला. बाबांशी माझे जिव्हाळ्याचे संबंध होते; पण शेवटी राजकारणात मला माझा मार्ग निवडायचा होता. देवेंद्रजींनी माझ्या कठीण काळात मला साथ दिली. माझ्या संघर्षाची दखल घेतली. त्यामुळे आज मी त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपमध्ये काम करत आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; साताऱ्यात तुम्ही फलटणमधील राजे गटाशी संघर्ष केला. वाईमध्ये लक्ष घातले. रहिमतपुरात तुमच्या विचाराचा नगराध्यक्ष आणला. परवा तर पालकमंत्र्यांनाही अंगावर घेतले. तुम्ही जिल्ह्याचे प्रमुख नेते बनू पाहताय का?मी जिल्ह्याचा प्रमुख नेता आहे, याबाबत तुम्हाला अजून शंका आहेत का? खरेतर प्रमुख नेता आहे की नाही, यापेक्षा माझी संघटना मजबूत झाली पाहिजे, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मी सुरुवातीला शशिकांत शिंदेंशी संघर्ष केला. त्यानंतर कऱ्हाड उत्तरमध्ये १० वर्षे संघर्ष करून तिथे भाजपला यश मिळवून दिले. फलटणमध्ये माझा संघर्ष राजकारणाच्या सुरुवातीपासून होता. त्याची मला खूप किंमतही मोजावी लागली. माझ्यावर २०-२५ केसेस दाखल केल्या गेल्या; पण आम्ही हार मानली नाही. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना बळ देऊन तिथे रामराजेंना पर्याय उभा केला.लोकसभेत आम्ही जिंकलो, विधानसभेत आमचा आमदार आला आणि नगरपालिका निवडणुकीत रामराजेंच्या 'राजेशाही'चा अंत केला. ज्या नेत्यांनी पाण्याचे खाते हातात असूनही पाण्याचे राजकारण केले आणि पाणी बारामतीला दिले, त्यांचा हा पराभव आहे. हा माझा व्यक्तिगत विजय नसून, सामान्य कार्यकर्त्यांना ताकद देण्याच्या भूमिकेचा विजय आहे. 