शेतकऱ्याचा नादच खुळा! पठ्ठ्यानं चक्क बंगल्याला दिलं '86032' उसाचं नाव

निमसोड (सातारा) : चोराडे (ता. खटाव) येथील बापुराव कृष्णा पिसाळ उर्फ बापू ड्रायवर यांनी बांधलेल्या नूतन बंगल्यास '86032 ची कृपा' नाव देऊन निष्ठा, प्रेम, कृतज्ञता व्यक्त करून शेतकरी बांधवांना आदर्श घालून दिला आहे. चोराडे येथील ऊस उत्पादक प्रगतशील शेतकरी बापुराव कृष्णा पिसाळ (Farmer Bapurao Pisal) उर्फ बापू ड्रायवर यांनी गेली वीस वर्षे ऊस पिकाची लागवड करीत आहेत. पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राने 1996 साली प्रसारित केलेल्या 'को 86032' या उसाच्या वाणाने त्यांची चांगलीच प्रगती झाली आहे. (Bapurao Pisal From Chorade Has Named The Bungalow As 86032 Sugarcane bam92)

दरवर्षी त्यांचा चार ते पाच एकर उसामध्ये अंदाजे 400 ते 450 टनापेक्षा अधिक उत्पादन मिळते. दुष्काळी खटाव तालुक्यात विहीर बागायती क्षेत्रावरती ठिबक सिंचनाद्वारे पाण्याचे सुनियोजन, सुयोग्य सेंद्रिय खतांचा वापर, आणि बियाण्यासाठी को 86032 वाणाच्या विश्वासहर्तेमुळेच बापू ड्रायवर यांना सरासरी एकरी 90 टनापेक्षा जास्त उतार मिळत आहे. संपूर्ण कुटुंब शेतीवरती अवलंबून असल्याने त्यांनी आपल्या घरातील मुलांच्या लग्नाचा खर्च, तसेच विहीर व शेती दुरुस्तीसाठीचा खर्च याचे सुनियोजन करून सुमारे 1500 स्क्वेअर फुटाचा टुमदार बंगला शेतामध्ये नुकताच बांधला आहे. त्यांची ऊस पिकाबाबतची निष्ठा, प्रेम, कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आपल्या बंगल्यास गड-किल्ले, आई-वडील, देव-देवतांची नावे न देता, ज्या ऊस उत्पादनामुळे आपली उत्तुंग प्रगती झाली त्या उसाच्या वाणाचे 'को- 86032 ची कृपा' असे नाव दिले आहे. तसेच बंगल्या वरती उसाची चित्रेही रेखाटलेली आहेत.

बंगल्याला '86032 ची कृपा' या दिलेल्या हटके नावामुळे परिसरात व सोशल मीडियाद्वारे झालेल्या प्रचंड लाईकद्वारे खटाव येथील कृषी विभाग व ऊस संशोधन केंद्र पाडेगाव येथील ऊस विशेषज्ञ डॉ. भरत रासकर, मंडल कृषी अधिकारी दाभाडे, भूमाता संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत पिसाळ, ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांसह आदींनी 'बापू ड्रायवर' यांचा शाल, श्रीफळ, फेटा, ऊस मार्गदर्शन पुस्तिका व विद्यापीठाची कृषी दैनंदिनी देऊन नुकताच यथोचित सत्कार करण्यात आला.

प्रतिकूल परिस्थितीत केलेले सुनियोजन, प्रामाणिक कष्ट आणि ऊसावरील निस्सीम प्रेम यामुळेच बंगला बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले. म्हणूनच, '86032 ची कृपा' हा आम्ही केलेला योग्य सन्मान अभिमानास्पदच आहे.

-बापुराव पिसाळ, ऊस उत्पादक प्रगतशील शेतकरी, चोराडे

