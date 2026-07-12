Satara News: विद्यार्थ्यांवर मधमाश्यांचा हल्ला; आगाशिव डोंगरात घडली धक्कादायक घटना, ४० विद्यार्थी जखमी, मोहीम ठरली थरारक..

मलकापूर : आगाशिव डोंगरात वृक्षारोपणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांवर मधमाश्यांनी अचानक हल्ला केल्याची घटना घडली. मधमाश्यांच्या चाव्यात ४० विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीने कऱ्हाड येथील वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.आगाशिवनगर येथील एका शाळेतील ५० विद्यार्थी आगाशिव डोंगरात सीडबॉल प्रत्यारोपण व वृक्षारोपणासाठी गेले होते. त्यावेळी अचानक त्यांच्यावर मधमाश्यांनी हल्ला केला. हल्ला केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आरडाओरडा केला. .तेव्हा त्यांच्या डोक्यावर, अंगावर अनेक ठिकाणी मधमाश्यांनी चावा घेतला. मधमाश्यांनी चावा घेतल्यानंतर विद्यार्थी किंचाळत सैरावैरा पळू लागले. डोंगरावरून पळताना काही विद्यार्थी पडल्याने ते जखमी झाले. मधमाश्यांच्या चाव्यात ४० विद्यार्थी जखमी झाले..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.शिक्षकांनी त्यांना तातडीने उपचारासाठी कऱ्हाड येथील वेणूताई चव्हाण रुग्णालयात दाखल केले. माहिती मिळताच पालकांनी रुग्णालयाच्या आवारात गर्दी केली होती. विद्यार्थ्यांची प्रकृती ठिक झाल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.