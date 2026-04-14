Shashikant Shinde: गद्दारांमुळे जनतेची मान खाली: प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे; स्वाभिमानी जनताच अद्दल घडवणार!

पुसेगाव : यशवंत विचारांना हरताळ फासणाऱ्या आणि जनतेचा विश्वासघात करून दोन वेळा गद्दारी करणाऱ्या कर्णेंना स्वाभिमानी जनताच अद्दल घडवणार आहे. आम्ही त्यांना अध्यक्ष आणि नंतर सभापतिपद देण्याचा शब्द दिला होता. त्यांनी शेण खाल्ल्याने जनतेला मान खाली घालावी लागली. त्यांना जनाची आणि मनाचीही लाज नाही, असा घणाघात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला..जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून निवडून येऊन भाजपच्या गोटात सामील झालेल्या सभापती लता कर्णे यांच्या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी डिस्कळ येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, जिल्हा बॅंकेचे संचालक प्रदीप विधाते, खटाव- माण ॲग्रोचे संचालक राहुल पाटील, बाळासाहेब इंगळे, मानाजी घाडगे, गौरव जाधव, संजय चव्हाण, राजेंद्र कचरे, राजू पाटील, राजू शिपटे, दत्ता गोडसे, मेघराज निकम उपस्थित होते..आमदार शिंदे पुढे म्हणाले, ''कर्णेंनी गद्दारी केली आणि त्यांचे पाप लपवण्यासाठी माझ्या नावाचा वापर करत आहेत. मनात आणले असते, तर त्यांना बाहेर फिरूही दिले नसते. आम्ही ओबीसी प्रवर्गातील म्हणून त्यांनाच अध्यक्ष करणार होतो. मी त्यांना परवानगी दिल्याचे कर्णे साफ खोटे बोलत आहेत.'' दहा कोटींची डील झाली आहे. जनतेशी केलेला विश्वासघात त्यांना खूप महागात पडणार आहे, असेही आ. शिंदेंनी सांगितले..प्रभाकर घार्गे म्हणाले, ''हुतात्म्यांच्या खटाव तालुक्यातील बुध गटात नामुष्कीजनक घटना घडली. खोटे बोलण्याचे नोबेल पारितोषिक इथल्या आमदारांना द्यावे लागेल. ''प्रदीप विधाते म्हणाले, ''विजयी सभेऐवजी निषेध सभा आयोजित करावी लागणे दुर्दैवी आहे. ''