Asha Bhosle: खाद्यसंस्कृतीवरील अतूट प्रेमाची ‘भैरवी’; आशाताईंचे साताऱ्याशी जुळले चवदार नाते, बागवान कुटुंबीयांशी स्नेहबंध!

-जयदीप पाठकजी सातारा : सुरांच्या असंख्य रंगांनी रसिकांचे आयुष्य समृद्ध करणाऱ्या आशाताई पाककलेतही पारंगत होत्या. ज्या आवाजाने हजारो गाणी अजरामर केली, त्याच व्यक्तिमत्त्वाने पाककलेच्या क्षेत्रातही तितक्याच रसिकतेने आपली छाप उमटवली होती. त्यांच्या खाद्यप्रेमाचे सूर साताऱ्याशी जुळलेले होते. साताऱ्यातील युसूफ बागवान यांनी बनवलेली बिर्याणी, सुके मटण, जर्दा (गोड भात) आशाताईंना विशेषप्रिय होता. .पाचगणी येथील बंगल्यावर मुक्कामासाठी असताना युसूफभाई हे पदार्थ तयार करून आवर्जून तेथे घेऊन जात. आशाताईंच्या निधनाने १९९५ पासून सुरू असलेल्या या लज्जतदार खाद्यसंस्कृतीवरील प्रेमाचीही 'भैरवी' झाली आहे. पाकनैपुण्याच्या जोरावरच आशाताईंनी देशभर, देशाच्या बाहेरही हॉटेल सुरू केली. मात्र, तरीही अस्सल महाराष्ट्रीय चवीवर त्यांचे अतिशय प्रेम होते, असे बागवान आवर्जून सांगतात..साताऱ्यातील युसूफ बागवान यांच्या पदार्थांची ख्याती सर्वदूर आहे. अनेक दिग्गज कलाकारांनी युसूफ यांनी तयार केलेले पदार्थ आवर्जून खाल्ले आहेत. त्यांच्या पदार्थांची ख्याती आशाताईंपर्यंत पोहोचली आणि त्यांच्यासोबत बागवान यांचे ऋणानुबंध जुळले. याबाबतच्या आठवणी आशाताईंच्या निधनानंतर युसूफ यांनी जागवल्या. ते म्हणाले, ''पाचगणी येथे आशाताईंची सून साजिदा यांना माझ्या पदार्थाविषयी समजले. त्यानंतर साजिदा यांच्या माध्यमातून आशाताईंशी फोनवर बोलणे झाले. सन २००१ मध्ये आशाताईंचा मुलगा हेमंत याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने काही पदार्थांची ऑर्डर त्यांनी मला दिली आणि त्या घेण्यासाठी त्या स्वतः साताऱ्यातील माझ्या घरी आल्या. त्यानंतर त्यांनी मला पाचगणीला येण्याचे निमंत्रण दिले. नंतर मी माझे बंधू आरिफ बागवान यांच्यासह पाचगणीत त्यांना भेटायला गेलो. दरम्यानच्या काळात वारंवार भेटी वाढत गेल्या आणि त्यांच्या आवडीचे पदार्थ मी तयार करून त्यांच्यासाठी करून नेऊ लागलो.''.आशाताई आणि युसूफ बागवान यांच्यातील भेटी म्हणजे जणू 'चवदार जुगलबंदीच' ठरली. एकीकडे युसूफभाईंच्या हाताची लज्जत, तर दुसरीकडे आशाताईंनी सांगितलेले स्वयंपाकातील बारकावे. एकदा तर आशाताईंनी स्वतः स्वयंपाकघरात जाऊन भरलेले वांगे तयार केले, तेही गाणे गुणगुणत, अगदी तल्लीन होऊन. तो क्षण बागवान यांना अमूल्य वाटतो. संपूर्ण बागवान कुटुंबाशी त्यांचा विशेष स्नेह जुळला..पदार्थांची उत्तम जाणमी केलेला जर्दा अर्थात गोड भात पहिल्यांदा खाल्ल्यानंतर ''यात केशर घातलं नाही का,'' असे आशाताईंनी आवर्जून विचारल्याची आठवण युसूफ बागवान सांगतात. त्यानंतर त्यांनी स्वतः 'मेड इन इटली' केशर मला दिले आणि पुढील वेळी 'जर्दा' करताना याचा उपयोग आवर्जून करा, असे सांगितले. नंतरच्या वेळी जर्दाच्या केवळ गंधावरून त्यांनी केशराचा उपयोग केला आहे, हे ओळखले होते, अशी आठवण युसूफ बागवान यांनी सांगितली.