सातारा

Bhambavali Vajrai Waterfall : देशातील सर्वात उंच 'भांबवली वजराई' धबधबा ओसंडून लागला वाहू; जम्मू-काश्मीरच्या पर्यटकांनी काढलं पहिलं तिकीट, पाहा मनमोहक रूप

Bhambavali Vajrai Waterfall Satara monsoon tourism 2026 : सातारा जिल्ह्यातील भांबवली वजराई धबधबा मुसळधार पावसानंतर ओसंडून वाहू लागला असून पर्यटन हंगामाला उत्साहात सुरुवात झाली आहे.
Bhambavali Vajrai Waterfall Opens for Monsoon Tourism

Bhambavali Vajrai Waterfall Opens for Monsoon Tourism

esakal

सूर्यकांत पवार
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कास (सातारा) : भांबवली परिसरात गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे देशातील सर्वात उंच मानल्या जाणाऱ्या भांबवली वजराई धबधब्याने (Vajrai Waterfall Satara) पुन्हा एकदा रौद्र आणि मनमोहक रूप धारण केले आहे. धबधबा ओसंडून वाहू लागल्याने यंदाच्या पर्यटन हंगामाचा आज (ता.४) उत्साहात शुभारंभ करण्यात आला.

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