Karad South Politics: भोसले पिता-पुत्रांची बाजार समितीला भेट; ‘कृष्णा’च्या निवडणुकीने कऱ्हाड दक्षिणची गणिते बदलण्याची चिन्हे

कऱ्हाड: यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाचा अर्ज दाखल करण्यासाठी निघालेल्या आमदार डॉ. अतुल भोसले, डॉ. सुरेश भोसले यांनी शेती उत्पन्न बाजार समितीत भेट दिली. त्यावेळी त्यांचे तेथे स्वागतही झाले. कृष्णा कारखान्याच्या निवडणुकीत उंडाळकर व भोसले गट एकत्र येणार असल्याची चर्चा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीला भोसले गटाच्या नेत्यांनी दिलेली भेट महत्त्वपूर्ण मानली जाते. .भोसले गटाचे तेथे झालेले स्वागत व चहापानावेळी रंगलेल्या अनौपचारिक चर्चेमुळे कारखान्याच्या निवडणुकीत दोन्ही गटांतील जवळीकता दिसून आली. यावेळी माजी सभापती विजयकुमार कदम यांनी डॉ. सुरेश भोसले, संचालक जयंतीलाल पटेल यांनी आमदार डॉ. भोसले यांचे स्वागत केले. आजच्या गुरुपुष्यमृतचा योग साधत जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेलच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. .अर्ज भरण्यासाठी विद्यामान अध्यक्ष डॉ. भोसले, आमदार डॉ. भोसले यांनी शक्तिप्रदर्शन केले. येथील उपनिबंधक कार्यालय बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयामागेच आहे. त्यामुळे त्या मार्गावर बाजार समिती आहे. तो मुहूर्तही साधत डॉ. भोसले, आमदार डॉ. भोसले यांनी बाजार समितीत भेट दिली. त्यांच्यासाठी तेथे चहापाण कार्यक्रम झाला. तेथील भेटीने राजकीय तर्कवितर्कांना गती आली..बाजार समितीत सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांची सत्ता आहे. भोसेल गटाशी त्यांचे सख्य सर्वपरिचित आहे. मात्र, सध्या 'कृष्णा'च्या निमित्ताने उंडाळकर व भोसले गट एकत्र येणार अशी चर्चा आहे. त्यामुळे भोसले गटाच्या नेत्यांनी बाजार समितीत आज दिलेली भेट त्याच चर्चेला पुष्टी देणारी ठरली आहे. यावेळी भोसले गटाचे संचालक दयानंद पाटील, जगदीश जगताप उपस्थित होते..लवकरच स्पष्टता...अर्ज भरल्यानंतर माध्यमांनी 'उंडाळकर गट आपल्या सोबत आहे का?' या विचारलेल्या प्रश्नावर आमदार डॉ. भोसले म्हणाले, ''निवडणुकीत सभासदांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. त्याकडे बघून अनेक गट आमच्यासोबत येणार आहेत. याही गटाबाबत लवकरच काही स्पष्टता येईल. चांगल्या कामामुळे अनेकांचा डॉ. सुरेश भोसले यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा राहील.''