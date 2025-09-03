सातारा

Posthumous Donation: भुजबळ कुटुंबीयांकडून मरणोत्तर देहदानाचा संकल्‍प; सातारा जिल्‍हा रुग्‍णालयातून चौघांना प्रमाणपत्र

“Humanitarian Gesture: अनेकदा रक्ताचा तुटवडा भासत आहे, अशा वेळेला श्री. भुजबळ हे स्वयंस्फूर्तीने रक्तदान करण्यास जातात. याचबरोबर सामाजिक बांधिलकी म्हणून साक्षरता प्रसार, साक्षरता वारी, साक्षरता ज्ञानरथ अशा उपक्रमांमध्येही ते सहभागी होत आहेत. त्यांनी आपल्या गाडीमध्ये फिरती शाळा व फिरते वाचनालय सुरू केले होते.
“Bhujbal family members receiving body donation certificates at Satara District Hospital.”
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोंडवे : माणसाच्या रक्तात माणुसकी असेल, तर त्‍याच्‍याकडून होणाऱ्या समाजकार्याचा प्रत्‍यक्ष लाभ अनेक गरजूंना होतो. याच उद्देशाने प्रेरित होऊन कोंडवेचे सुपुत्र, तब्‍बल ५७ वेळा रक्‍तदान करणारे जिल्‍हा परिषद शाळेचे मुख्‍याध्‍यापक दीपक भुजबळ यांनी त्‍यांच्‍या कुटुंबीयांसह मरणोत्तर देहदानाचा संकल्‍प केला आहे.

