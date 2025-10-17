सातारा

Satara Accident:'टेंपो-दुचाकीच्या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार'; ढेबेवाडी मार्गावर शिंदेवाडी फाट्याजवळ घटना

Fatal Accident on Dhebewadi Road: कऱ्हाड-ढेबेवाडी मार्गावर शिंदेवाडी फाट्याजवळ आज दुपारी हा अपघात झाला. संजय दत्तू शिंगण (वय ५२, रा. शिंगणवाडी- कोळे) असे अपघातातील मृताचे नाव आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी लोकांनी गर्दी केली होती.
विंग: रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या टेंपाेला पाठीमागून जोरदार बसलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला. कऱ्हाड-ढेबेवाडी मार्गावर शिंदेवाडी फाट्याजवळ आज दुपारी हा अपघात झाला. संजय दत्तू शिंगण (वय ५२, रा. शिंगणवाडी- कोळे) असे अपघातातील मृताचे नाव आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी लोकांनी गर्दी केली होती.

