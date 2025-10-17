Satara Accident:'टेंपो-दुचाकीच्या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार'; ढेबेवाडी मार्गावर शिंदेवाडी फाट्याजवळ घटना

विंग: रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या टेंपाेला पाठीमागून जोरदार बसलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला. कऱ्हाड-ढेबेवाडी मार्गावर शिंदेवाडी फाट्याजवळ आज दुपारी हा अपघात झाला. संजय दत्तू शिंगण (वय ५२, रा. शिंगणवाडी- कोळे) असे अपघातातील मृताचे नाव आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी लोकांनी गर्दी केली होती..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.\rयाबाबत घटनास्थळ व पोलिसांची माहिती अशी, मृत संजय शिंगण हे दुचाकीवरून (एचएच ५० १३३८) कऱ्हाडहून ढेबेवाडीच्या दिशेने जात होते. रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या माल वाहतूक टेंपोला (एमएस १० सीआर ७१९८) पाठीमागून धडकले. धडक एवढ्या जोराची होती, की टेंपाेचा मागील बंपर वाकला..मृत शिंगण यांच्या डोक्याला गंभीर इजा झाल्याने रक्तस्राव होऊन ते जागीच ठार झाले. अपघातानंतर घटनास्थळी लोकांनी गर्दी केली होती. कोळे दूरक्षेत्राचे पोलिस उपनिरीक्षक सचिन भिलारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार पी. पी. जाधव यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कऱ्हाड येथील वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात मृतदेह शवविच्छेदनानंतर नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. सायंकाळी उशिरा मूळगावी शिंगणवाडी येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार झाले. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, मुलगी, भाऊ असा परिवार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.