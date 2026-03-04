Satara Accident: वाढदिवसालाच काळाचा घाला! दुचाकींच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू; सातारा-पंढरपूर मार्गावरील घटना, परीक्षा दिली अन्..

सातारा

Satara Accident: वाढदिवसालाच काळाचा घाला! दुचाकींच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू; सातारा-पंढरपूर मार्गावरील घटना

Birthday Tragedy in Satara District Accident: वाढदिवसाच्या दिवशीच काळाचा घाला; दुचाकी अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
म्हसवड: सातारा- पंढरपूर मार्गावरील पिलीवनीक दोन दुचाकींची समोरासमोर भीषण धडक होऊन झालेल्या अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले. हर्षवर्धन शिरतोडे (वय १८, रा. खडकी, ता. माण) आणि स्वप्नील सुळे (वय १८, रा. सुळेवाडी, ता. माळशिरस) अशी मृतांची नावे आहेत.

