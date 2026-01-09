Karad News: कऱ्हाड पालिकेत भाजपच्या गटनेतेपदी नगरसेवक विजय वाटेगावकर; नगरसेवकांच्या बैठकीत निर्णय; पक्षप्रतोदपदी शिवाजी पवारांची निवड!

कऱ्हाड: भाजपचे नगरसेवक विजय वाटेगावकर यांची पालिकेतील भाजपच्या गटनेतेपदी एकमताने निवड झाली. श्री. वाटेगावकर विरोधी पक्ष नेते म्हणूनही काम पाहणार आहेत. नगरसेवक शिवाजी पवार यांची पक्षप्रतोदपदी निवड झाली. श्री. वाटेगावकर यांच्या अनुपस्थितीत श्री. पवार हे त्यांचे काम पाहतील. त्या संबंधितच्या नोंद पक्षाने आज जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याकडे केली. .Nagpur News: मर्यादेत आरक्षण असणाऱ्या जि.प. निवडणुकीची घोषणा?; नागपूर ‘वेट ॲण्ड वॉच’वर; केवळ १२ जिल्ह्यात होणार निवडणूक!. पालिकेत भाजपचे १० नगरसेवक आहेत. पक्षाच्या गटनेतेसह पक्षप्रतोद निवडी आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या सूचनेनुसार झाल्या. त्याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनाही देण्यात आली. या निवडीच्या बैठकीस श्री. वाटेगावकर, श्री. पवार यांच्यासह नगरसेविका किशोरी शिंदे, अजय पावसकर, शारदा माने, गणेश पवार, आशुतोष डुबल, सुमीत जाधव, वैष्णवी वायदंडे, वर्षा वास्के उपस्थित होत्या. .बैठकीत नगरसेवक वाटेगावकर यांची भाजप गटाच्या सभागृहातील पक्ष नेतेपदी एकमुखाने निवड झाली. त्यांच्या गैरहजेरीत ते काम शिवाजी पवार पाहतील, असाही निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतचे लेखी पत्र भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. भोसले यांनी जिल्हाधिकारी पाटील, मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर यांना दिले. प्रतोद श्री. पवार यांना पक्षाचा व्हीप बजावण्याचे अधिकारही दिले आहेत. .Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...श्री. वाटेगावकर २००६ पासून पालिकेत नगरसेवक म्हणून काम पाहत आहेत. सलग तीन वेळा नगरसेवक म्हणून ते निवडून आले आहेत. आरोग्य समितीचे सभापती म्हणून त्यांनी उल्लेखनीय काम केले आहे. पालिकेच्या कामकाजाचा त्यांचा अनुभव आहे. भाजप नगरसेवकांत सर्वात अनुभवी असल्यानेच त्यांची सभागृह गटनेते पदी निवड झाली आहे. भाजपचे गटनेते व दहा सदस्यांची फ्लोअर टेस्ट आणि नोंदणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.