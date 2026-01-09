सातारा

Karad News: कऱ्हाड पालिकेत भाजपच्या गटनेतेपदी नगरसेवक विजय वाटेगावकर; नगरसेवकांच्या बैठकीत निर्णय; पक्षप्रतोदपदी शिवाजी पवारांची निवड!

karad Municipal council Bjp leadership: विजय वाटेगावकर यांची भाजप गटनेतेपदी एकमताने निवड; शिवाजी पवार पक्षप्रतोदपदी
BJP Strengthens Karad Civic Unit with New Leadership

BJP Strengthens Karad Civic Unit with New Leadership

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: भाजपचे नगरसेवक विजय वाटेगावकर यांची पालिकेतील भाजपच्या गटनेतेपदी एकमताने निवड झाली. श्री. वाटेगावकर विरोधी पक्ष नेते म्हणूनही काम पाहणार आहेत. नगरसेवक शिवाजी पवार यांची पक्षप्रतोदपदी निवड झाली. श्री. वाटेगावकर यांच्या अनुपस्थितीत श्री. पवार हे त्यांचे काम पाहतील. त्या संबंधितच्या नोंद पक्षाने आज जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याकडे केली.

Satara
Bjp
karad
Municipal Corporation
district
Maharashtra Politics

