Malkapur Municipal Result: मलकापुरात पहिल्यांदाच कमळ फुलले; मनोहर शिंदेच निर्णायक, नगराध्यक्षपदासह मिळवल्या १९ जागा..

-राजेंद्र ननावरे मलकापूर : येथील पालिका निवडणुकीत मनोहर शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली पहिल्यांदा कमळ फुलले. भाजपला नगराध्यक्षपद तसेच २२ पैकी १८ जागा मिळाल्या. भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार तेजस सोनवले यांनी ५२७७ मताधिक्याच्या फरकाने दणदणीत विजय मिळवला. श्री. सोनवले यांना १० हजार ७४९, तर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीचे उमेदवार आर्यन कांबळे यांना ५४७२, तर शिवसेना शिंदे गटाचे अक्षय मोहिते यांना ७०४ मते मिळाली. निवडणुकीत भाजपला १८, तर राष्ट्रवादी व आघाडीला चार जागा मिळाल्या.नगराध्यक्षपदासह नगरपरिषदेच्या विविध प्रभागांतील निकाल जाहीर होताच शहरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. अनेक ठिकाणी अटीतटीच्या लढती झाल्याच्या पाहायला मिळाल्या. काही प्रभाग यापूर्वीच बिनविरोध झाले आहेत. निकालाच्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त होता. प्रभाग क्रमांक एक (अ) मध्ये भाजपच्या अश्विनी शिंगाडे यांनी राष्ट्रवादीच्या कांचन लोहार यांचा २९८ मतांनी पराभव केला. प्रभाग क्रमांक एक (ब) मध्ये शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे पक्ष) नितीन काशीद- पाटील यांनी ३१९ मतांनी विजय मिळवला. प्रभाग क्रमांक दोन (अ) मध्ये भाजपच्या गीतांजली पाटील यांनी १२१ मतांनी विजय मिळवला. प्रभाग क्रमांक दोन (ब) मध्ये अपक्ष उमेदवार भीमाशंकर माऊर यांनी १०६ मतांनी बाजी मारली. प्रभाग क्रमांक तीन (अ) मध्ये भाजपचे धनंजय येडगे ३१७ मतांनी विजयी झाले. प्रभाग क्रमांक तीन (ब) बिनविरोध झाला. प्रभाग क्रमांक चार (अ) बिनविरोध, तर चार (ब) मध्ये भाजपच्या कल्पना रैनाक यांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा ४६ मतांनी पराभव केला. प्रभाग पाच (अ) मध्ये राष्ट्रवादीच्या मृणालिनी इंगवले यांनी १३५ मतांनी विजय मिळवला. पाच (ब) मध्ये राष्ट्रवादीचेच दादा शिंगण ४९ मतांनी विजयी झाले..प्रभाग क्रमांक सहा (अ) मध्ये भाजपच्या सीमा सातपुते यांनी ६९० मतांनी दणदणीत विजय मिळवला. सहा (ब) मध्ये सूरज शेवाळे यांनी ८४७ मतांनी विजय मिळवला. प्रभाग क्रमांक सातमधील दोन्ही जागा बिनविरोध झाल्या आहेत.प्रभाग क्रमांक आठ (अ) मध्ये भाजपाच्या गीता साठे यांनी ३६२ मतांनी विजय मिळवला. आठ (ब) मध्ये भाजपचे शरद पवार यांनी ३८६ मतांनी बाजी मारली. प्रभाग क्रमांक नऊ (अ) आणि नऊ (ब) हे दोन्ही प्रभाग बिनविरोध झाले.प्रभाग दहा (अ) मध्ये भाजपच्या प्रमोद शिंदे यांनी ६२४ मतांनी विजय मिळवला. १० (ब) मध्ये भाजपच्या स्वाती थोरात यांनी ३५५ मतांनी विजय मिळवला. प्रभाग क्रमांक ११ (अ) मध्ये भाजपच्या राजश्री जगताप यांनी ३६२ मतांनी, तर ११ (ब) मध्ये भाजपचे मनोहर शिंदे यांनी १६६ मतांनी विजय मिळवला..यांना बसला पराभवाचा धक्कामाजी बांधकाम सभापती राजेंद्र यादव यांचा ४९ मतांनी पराभव झाला. दादा शिंगण यांनी त्यांचा पराभव केला. माजी नियोजन व शिक्षण सभापती प्रशांत चांदे यांचा शिवसेनेचे नितीन काशीद यांनी पराभव केला. माजी नगरसेवक दिनेश रैनाक यांचा नवख्या अपक्ष उमेदवार भीमाशंकर माऊर यांनी १०६ मतांनी पराभव केला. माजी नगरसेवक सागर जाधव यांचा भाजपच्या उमेदवार शरद पवार यांनी पराभव केला. माजी नगरसेविका आनंदी शिंदे यांचा ४६ मतांनी पराभव झाला.राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना, समविचारी आघाडीला यशपालिकेच्या निवडणुकीत उशिरा मैदानात उतरलेली राष्ट्रवादी समविचारी आघाडीला चार जागा मिळाल्या. भाजपने २२-० चा निर्धार केला होता. मात्र, या आघाडीने चार जागा मिळवत यश मिळवले. नितीन काशीद, दादा शिंगण, भीमाशंकर माऊर, मृणालिनी इंगवले यांनी दिग्गजांचा पराभव करत बाजी मारली. यानिमित्ताने ॲड. उदयसिंह पाटील- उंडाळकर यांची ताकद स्पष्ट दिसून आली..सूरज शेवाळेंना सर्वाधिक मतेप्रभाग क्रमांक सहामधील भाजपचे सूरज शेवाळे यांना निवडणुकीत सर्वाधिक १३०१ मते मिळाली. राष्ट्रवादीचे संदीप मुटल यांना ४५४ मतांवर रोखण्यात यांना यश मिळाले. शेवाळे यांच्यासमवेत असणाऱ्या सीमा सातपुते यांनाही १२२१ मते मिळाली. सर्वात जास्त मते प्रभाग सहामधील शेवाळे व सातपुते या उमेदवारांना मिळाली.यांची हुकली संधीप्रभाग क्रमांक दोनमधील अपक्ष उमेदवार विजया सूर्यवंशी यांना १२१, दिनेश रैनाक यांना १०६, आनंदी शिंदे यांना ४६, शुभांगी माळी यांना १३५, राजेंद्र यादव यांना ४९ मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला, तर नवख्या अनुराज थोरात या अपक्ष उमेदवाराने माजी उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली, त्यांना ८०४ मते मिळाली. त्यांना १६६ मतांनी पराभव झाला..सर्वाधिक मताधिक्यप्रभाग क्रमांक सहामध्ये सूरज शेवाळे यांनी ८४७ मतांनी विजय मिळवला. सर्वाधिक मताधिक्य त्यांना मिळाले आहे. त्यानंतर याच प्रभागातील भाजपाच्या सीमा सातपुते यांना ६९० एवढे मताधिक्य मिळाले. प्रमोद शिंदे यांना ६२४ एवढे मताधिक्य मिळाले. प्रभाग आठमध्ये शरद पवार यांना ३८६, तर याच प्रभागातील गीता साठे यांना ३६२ एवढे मताधिक्य मिळाले..मलकापूर शहर हे रोल मॉडेल बनवणार असून, रखडलेली सांडपाणी योजना मार्गी लावली जाईल. आरक्षणे विकसित केली जातील. घनकचरा प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. प्रशासकीय इमारतीचे काम अपूर्ण असून, ते पूर्ण करून त्यात कार्यालयीन कामकाज सुरू करण्यात येईल. रखडलेली कामे मार्गी लावून मलकापूरचा २५ वर्षांचा भविष्याचा आराखडा तयार करून आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या माध्यमातून निधी आणून शहराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.- तेजस सोनवले, नगराध्यक्ष, मलकापूर. दिग्गजांचा पराभवमाजी बांधकाम सभापती राजेंद्र यादव यांचा दादा शिंगण यांच्याकडून पराभवमाजी नियोजन व शिक्षण सभापती प्रशांत चांदे यांचा शिवसेनेचे नितीन काशीद यांच्याकडून पराभवमाजी नगरसेवक दिनेश रैनाक यांचा नवख्या अपक्ष उमेदवार भीमाशंकर माऊर यांनी १०६ मतांनी केला पराभवमाजी नगरसेवक सागर जाधव हे भाजप उमेदवार शरद पवार यांच्याकडून पराभूतमाजी नगरसेविका आनंदी शिंदे यांचाही पराभव.