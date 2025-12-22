सातारा

Malkapur Municipal Result: मलकापुरात पहिल्यांदाच कमळ फुलले; मनोहर शिंदेच निर्णायक, नगराध्यक्षपदासह मिळवल्या १९ जागा..

Malkapur civic polls Mark historic win for BJP: मलकापुरात भाजपचा पहिला विजय: मनोहर शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली १९ जागा जिंकल्या
Malkapur Sees Political Shift: Lotus Blooms, BJP Secures Majority

Malkapur Sees Political Shift: Lotus Blooms, BJP Secures Majority

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-राजेंद्र ननावरे

मलकापूर : येथील पालिका निवडणुकीत मनोहर शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली पहिल्यांदा कमळ फुलले. भाजपला नगराध्यक्षपद तसेच २२ पैकी १८ जागा मिळाल्या. भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार तेजस सोनवले यांनी ५२७७ मताधिक्याच्या फरकाने दणदणीत विजय मिळवला. श्री. सोनवले यांना १० हजार ७४९, तर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीचे उमेदवार आर्यन कांबळे यांना ५४७२, तर शिवसेना शिंदे गटाचे अक्षय मोहिते यांना ७०४ मते मिळाली. निवडणुकीत भाजपला १८, तर राष्ट्रवादी व आघाडीला चार जागा मिळाल्या.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
Malkapur
karad
political
post
mayor
district
Malkapur municipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com