Shambhuraj Desai: शिवसेनेच्या उठावामुळेच भाजप सत्तेत : पालकमंत्री शंभूराज देसाई; महायुतीला शिंदेंमुळेच यश, भाजपला काय इशारा दिला?

Internal tensions within Mahayuti as hinted by Desai : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर पुन्हा एकदा चर्चेचे वारे उठले आहेत. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी “भाजप सत्तेत आली ती फक्त शिवसेनेच्या उठावामुळे,” असे स्पष्ट विधान करत खळबळ उडवली. त्यांनी म्हटले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाशिवाय महायुतीला यश मिळणे शक्यच नव्हते.
सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड : शिवसेनेच्या ५० आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उठाव केल्याने भाजप सत्तेत आली. २०२२ मध्ये शिवसेनेला सत्तेतून बाहेर जाण्याची गरज नव्हती. शिवसेना- भाजप युती भक्कम करण्यासाठी आम्ही सत्तेतून बाहेर पडलो. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात महायुतीला यश मिळाले आणि भाजप ताकदवान झाले. याचा मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गांभीर्याने विचार करावा, असे सुनावले.

