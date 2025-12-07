Shambhuraj Desai: शिवसेनेच्या उठावामुळेच भाजप सत्तेत : पालकमंत्री शंभूराज देसाई; महायुतीला शिंदेंमुळेच यश, भाजपला काय इशारा दिला?

कऱ्हाड : शिवसेनेच्या ५० आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उठाव केल्याने भाजप सत्तेत आली. २०२२ मध्ये शिवसेनेला सत्तेतून बाहेर जाण्याची गरज नव्हती. शिवसेना- भाजप युती भक्कम करण्यासाठी आम्ही सत्तेतून बाहेर पडलो. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात महायुतीला यश मिळाले आणि भाजप ताकदवान झाले. याचा मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गांभीर्याने विचार करावा, असे सुनावले. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .भाजप ज्येष्ठ नेते व मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी एका मुलाखतीत भाजप देवाभाऊमय आहे, तर महाराष्ट्रातील इतर पक्ष कसे चालवायचे हे देवाभाऊ ठरवतात, असे वक्तव्य केले. त्यांच्या या वक्तव्यावर पालकमंत्री देसाई यांनी समाचार घेतला..मंत्री देसाई म्हणाले, की २०१४ ते २०१९ राज्यात भाजप व शिवसेनेचे सरकार होते. तेव्हा काय वस्तुस्थिती होती हे सर्वांनी पाहिले आहे. २०१९ नंतर राज्यात महाविकास आघाडी झाली. त्यानंतर भाजपविरोधात बसली आणि उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसबरोबर आघाडी करून सरकार बनवले. नंतरच्या काळात आमचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी कडक भूमिका घेतली. २०२२ ला शिवसेनेच्या ५० आमदारांनी उठाव केला. तेथून खऱ्या अर्थाने राज्याच्या राजकीय परिस्थितीत स्थित्यंतर झाले. सत्तेच्या बाहेर असणारे भाजप आमचे नेते शिंदे यांच्या या निर्णयाने पुन्हा सत्तेत आली. .महायुतीचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात अडीच वर्षे काम केले. शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात आम्ही होतो. कोणताही निर्णय घेताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारल्याशिवाय, चर्चा केल्याशिवाय घेतला नाही. महायुती भक्कम करण्याचे काम शिंदे यांनीच केले..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.\r२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीला महाविकास आघाडीकडून फेक नेरेटिव्ह सेट केला गेला. त्याचा फायदा काही प्रमाणात महाविकास आघाडीला झाला. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी झोकून देऊन काम केले. त्यामुळे शिवसेनेमार्फत ८० जागा लढलो त्यातील ६१ जागा जिंकता आल्या. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना, एक रुपयात पीक विमा योजना, महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत, बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षण योजना अशा सर्व क्षेत्रातील लोकांसाठी भरीव काम शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात झाले. त्याचा परिणाम महायुती भक्कम होण्यात झाला. शिंदे यांची कामाची गती, निर्णयक्षमता यामुळे महायुतीला २०२४ च्या विधानसभेत मोठे यश मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.