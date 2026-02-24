Karad News: घंटागाड्या बंद असतानाही ठेकेदांराची बील कशी देता; कऱ्हाडला भाजपचे नगरसवेक संतप्त, मुख्याधिकाऱ्यांची घेतली भेट!

कऱ्हाड: शहरातील कचरा गोळा करणाऱ्या घंटा गाड्या बंद आहेत, कचरा गोळा करण्यासह त्याचे व्यवस्थापन कोलमडले आहे, असे असताना ठेकेदारांची बील अदा कशी करता, शहरातील व्यवस्थापन बिघडलेले असताना ठेकेदारांचा लाड करण्याचे कारण काय, अशी विचारणा करत भाजपच्या नगरसवेकांना आज पालिकेत मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर यांना जाब विचरला. दै. सकाळने घंटागाड्यांना विरोधक लावणार शिस्त आशायाचे वृत्त प्रसिध्द केले होते. त्याची दखल घेत भाजपच्या नगरसवेकांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात जावून प्रत्यक्षात विचारणा केली. विरोधी पक्षनेते विजय वाटेगावकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पालिकेत घनकचऱ्यासहीत बिघडलेल्या कचरा व्यवस्थापनाबाबत मुख्याधिकारी व्हटकर यांच्याशी चर्चा करत त्यांच्या काही आग्रही मागण्याही मांडल्या. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...शहरातील घंटागाड्यांचे नियोजन फिस्कटले आहे, घंटागाड्यांकडून वेळा पाळल्या जात नाहगी, परिणामी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर कचरा पडतो आहे. त्याबाबत दै. सकाळने आढावा घेणारे वृत्त प्रसिध्द केले आहे. त्याची दखलघेत भाजपचे नगरसवेक, पदाधिकाऱ्यांनी आज पालिकेत आक्रमक भुमिका घेतली. त्यांनी घंटागाड्या, त्याच्या वेळा, ठेकदेराली बिल अदा करणे या सगळ्याकडे लक्ष वेधले. त्यांनी माझी वसुंधरात पालिकेला अपयश का आळे, यावरही चर्चा केली. त्या सगळ्याच्या पार्श्वभुमीवर भाजपच्या नगरसवेकांनी आज मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेतली. .विरोधी पक्षनेते विजय वाटेगावकर, नगरसेवक अजय पावसकर, सौ. वैष्णवी वायदंडे सुमित जाधव गणेश पवार,, सुहास जगताप, माजी शहराध्यक्ष एकनाथ बागडी, प्रमोद शिंदे रमेश वायदंडे उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांशी विविध विषयांवर चर्चा करत त्यांच्या काही आग्रही मागण्या मांडल्या. त्यात घंटागाड्या बंद असतानाही ठेकेदारांना बील कशी अदा केली जातात, त्यामागचे नेमके कारण काय, घनकचरा व्यवस्थापनाचाही स्थिती अत्यंत बिकट आहे, अशा स्थितीत त्यांची बील निघतात कसी, असा प्रश्न विचारत त्यांनी त्या सगळ्यात लवकरच बदल होणे अपेक्षीत आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनीही सकारात्मकता दाखवत, त्यात निश्चित सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..माझी वसुंधरावरूनही जाबभाजपच्या नगरसेवक, पदादिकाऱ्यांनी आज मुख्याधिकाऱ्यांना यांना भेटून माझी वसुंधरा अभियानात शहराची झालेली पीछेहाट लक्षात आणून दिली. त्यातील काही तांत्रिक गोष्टीवरही चर्चा केली. विरोधी पक्षनेते वाटेगावकर यांनी त्याबाबत त्यांची भुमिका मांडत घंटागाडी व घनकचऱ्याची समस्या, शहरातील विकास कामासंदर्भात सखोल चर्चा केली. मुख्याधिकाऱ्यांनीही त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरात लवकर प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...आमदार निधीतूनही कामे घ्याभाजपच्या नगरसवेक, पदाधिकाऱ्यांनी भाजपचे आणदार डॉ,. अतुल भोसले यांच्या निधीतूनही काही कामे प्रस्तावीत करावीत, अशी आग्रही यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली. येणाऱ्या अर्थसंकल्पातही त्याची तरतूद करण्यात यावी, पालिकी जी कामे सुचवेल, त्याला आण्ही मंजूरी घेवू असे नगरसेकांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे आमदार फंडातील कामांचाही अर्थसंकल्पात समाविष्ठ करण्याची मागणी भाजपने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.