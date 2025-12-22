सातारा

मेढ्यात भाजपची सरशी; पण शिवसेनेने झुंजविले, नगराध्‍यक्षपदी रूपाली वारागडेंचा अवघ्‍या ४६ मतांनी निसटता विजय!

Medha municipal Elections Result: मेढा नगरपंचायतीत भाजपचा विजय, शिवसेनेची कडवी झुंज
Rupali Waragade Wins Medha Mayor Post by Just 46 Votes

सकाळ वृत्तसेवा
-अर्चना पवार

कास : जिल्ह्यात लक्षवेधी ठरलेल्या मेढा नगरपंचायतीत अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने नगराध्यक्षपदासह ११ जागा जिंकत वर्चस्व राखले; परंतु नगराध्यक्षपदासाठी त्यांना अखेरपर्यंत झुंज द्यावी लागली. अखेर भाजपच्‍या रूपाली वारागडे यांचा ४६ मतांनी निसटता विजय झाल्‍याने नेतेमंडळींसह कार्यकर्त्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडत, गुलालाची उधळण केली.

