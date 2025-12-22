-अर्चना पवारकास : जिल्ह्यात लक्षवेधी ठरलेल्या मेढा नगरपंचायतीत अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने नगराध्यक्षपदासह ११ जागा जिंकत वर्चस्व राखले; परंतु नगराध्यक्षपदासाठी त्यांना अखेरपर्यंत झुंज द्यावी लागली. अखेर भाजपच्या रूपाली वारागडे यांचा ४६ मतांनी निसटता विजय झाल्याने नेतेमंडळींसह कार्यकर्त्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडत, गुलालाची उधळण केली. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.मेढा नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना विरुद्ध भाजप अशी दुरंगी लढत रंगली. शिवसेना आक्रमकपणे निवडणुकीत उतरल्याने भाजपनेही सर्व आयुधांचा, पर्यायांचा वापर करत उमेदवार विजयी करण्यात यश मिळवले, तरीही भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार रूपाली वारागडे यांना १६१६, तर सेनेच्या रेश्मा करंजेकर यांना १५७० मते मिळाली. अवघ्या ४६ मतांनी भाजपच्या वारागडे विजयी झाल्या. भाजपने ११, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पाच, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने एका जागेवर विजय मिळवला..याठिकाणी भाजपतर्फे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह ज्येष्ठ नेते वसंतराव मानकुमरे, जिल्हा बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे आदी मातब्बरांसह स्थानिक पातळीवरील नेत्यांचे चांगले संघटन कायम ठेवले. शिवसेनेचे नवी मुंबईचे संपर्कप्रमुख अंकुश कदम यांच्या नेतृत्वाखाली मेढा नगरपंचायतीत शिवसेनेने भाजपसमोर कडवे आव्हान उभे केले, तर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनीही शेवटच्या टप्प्यात पदयात्रा, गाठीभेटी घेत वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही खरी लढाई भाजप विरुद्ध शिवसेना अशीच झाली. शिवसेनेतर्फे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, अंकुश कदम व एकनाथ ओंबळे यांनी जोर लावला..शेवटच्या दिवसापर्यंत भाजप व शिवसेना नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपली होती. आरोप प्रत्यारोपाने ही निवडणूक चांगलीच गाजली. भाजपने दोन जागा अगोदरच बिनविरोध निवडून आणत १८ विरुद्ध शून्य असा एकतर्फी विजय मिळवण्याचा दावा केला होता; पण निकालानंतर पाच जागा शिवसेनेने जिंकत नगराध्यक्षपदासाठी चिवट प्रतिकार केल्याचे स्पष्ट झाले. राष्ट्रवादीला एक जागा मिळाल्याने शहरात एकेकाळी सत्ता गाजवणाऱ्या पक्षाला अस्तित्व राखता आले आहे..निवडणूक झालेल्या पंधरा जागांमध्ये प्रभाग दोन, तीन, सहा, सात, आठ, नऊ, १२, १३, १४, १५ या ठिकाणी अत्यंत चुरशीच्या लढती होऊन उमेदवार तीन ते पंधरा मतांच्या फक्त फरकाने निवडून आले आहेत. प्रभाग क्रमांक चार व पाच बिनविरोध झाले असून, प्रभाग एक, १०, ११, व १७ या चार ठिकाणी भाजपने मोठ्या फरकाने विजय मिळवला, तर प्रभाग सोळामध्ये शिवसेनेच्या शर्वरी गायकवाड यांनी एकतर्फी विजय मिळवला. मेढ्यात एकही अपक्ष विजयी झाला नसला, तरी प्रभाग नऊ, १२ व १४ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेऊन त्यांनी प्रस्थापित पक्षांपुढे आव्हान निर्माण केले..सूक्ष्म नियोजन, चिवट झुंजशिवसेना शिंदे गटाचे अंकुश कदम हे एकटे असतानाही त्यांनी ही निवडणूक ताकदीने लढण्याचा चांगला प्रयत्न केला. निवडणूक प्रचारादरम्यान सेनेच्या संपर्कप्रमुख अंकुश कदम यांनी विरोधकांना १८-० होऊ देणार नाही. सेनेचा एकही उमेदवार निवडून नाही आला तर तालुक्याच्या राजकारणातून बाहेर पडेन, अशी घोषणा केली होती. मात्र कमी कालावधीतही त्यांनी सूक्ष्म नियोजन करीत कडवी झुंज देत पाच नगरसेवक निवडून आणले..मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे विरोधक असलेल्या अमित कदम यांचे बंधू जयदीप ऊर्फ दीपक कदम यांनी भाजपचे कमळ हातात घेत प्रभाग नऊमधून निवडणूक लढवली; पण या ठिकाणी त्यांना शिवसेनेच्या बापूराव जवळ यांनी पराभवाचा धक्का दिला.राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष सुरेश पार्टे यांना पराभवाचा धक्का बसला असून, त्यांच्या कन्या प्राजक्ता पार्टे या प्रभाग आठमधून विजयी झाल्या.प्रभाग १७ मध्ये भाजपचे शिवाजी देशमुख यांनी शिवसेनेचे माजी तालुकाप्रमुख संजय सुर्वे यांचा दारुण पराभव झाला..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, वसंतराव मानकुमरे, ज्ञानदेव रांजणे व कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने निवडणूक जिंकली असून, आगामी काळात चांगले काम करत मेढा नगरीचा सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न असेल.- रूपाली वारागडे, नगराध्यक्ष मेढा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.