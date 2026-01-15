Karad News: कऱ्हाडला पाच वर्षांत १० जणांना ‘स्वीकृत’ची संधी?; यशवंत, भाजपची रणनीती, उपाध्यक्षपदाची उत्सुकता!

कऱ्हाड: पालिकेच्या उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या निवडीसाठी शुक्रवारी (ता. १६) विशेष सभा हाेत आहे. त्यासाठी इच्छुकांनी लॉबिंग सुरू केल्याने आघाड्यांपुढे निवडीचा पेच निर्माण झाला आहे. लोकशाही-यशवंत आघाडीला दोन, तर भाजपला एक स्वीकृत नगरसेवकपद वाट्याला येणार आहे. त्यातही भाजपसह यशवंत आघाडीकडे स्वीकृतपदासाठी इच्छुकांची गर्दी असल्याने त्यांच्याकडून प्रत्येक वर्षासाठी एक असा पर्याय निवडला जाणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे भाजप, तसेच यशवंतकडून पाच वर्षांत १० जणांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. लोकशाहीकडून आघाडीचे नेते सुभाष पाटील किंवा आघाडीचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांची नावे चर्चेत आहेत. त्यापैकी नेमकी काेणाची वर्णी लागणार? याचा अंतिम निर्णय माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील घेणार आहेत. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.नगराध्यक्षांची कसोटीनगराध्यक्षपदावर राजेंद्रसिंह यादव यांनी मताधिक्य घेत विजय मिळवला. त्यात लोकशाही-यशवंत विकास आघाडीचे २० नगरसेवकही निवडून आले आहेत. एक अपक्षही त्यांच्याच सोबत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे सत्तेवरील आघाडीचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्याबाबत निर्णय घेताना यशवंत विकास आघाडी व नगराध्यक्ष श्री. यादव यांची कसोटी लागणार आहे. माजी नगरसेवक हणमंत पवार, नरेंद्र लिबे, श्रीकांत मुळे, सचिन पाटील, इरफान सय्यद, नईम कागदी, साबिरमियाँ मुल्ला, नूरल मुल्ला यांची नावे चर्चेत आहेत. त्या निवडीत श्री. यादव यांना सर्वसमावेश निर्णय घ्यावा लागणार आहे..भाजपकडेही इच्छुकांची गर्दीभाजपला यावेळी अवघ्या १० जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यांच्याकडे एक स्वीकृत नगरसेवकपद आहे. त्यावरही इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. भाजपचे विरोधी पक्ष नेते विजय वाटेगावकर यांचा स्वीकृतसाठी निर्णय महत्त्वाचा असला, तरी आमदार डॉ. अतुल भोसले हे त्यावर शिक्कामोर्तब करणार, हे नक्की. स्वीकृतसाठी माजी शहराध्यक्ष एकनाथ बागडी, सुहास जगताप, राजेंद्र डुबल, महादेव पवार, इंद्रजित गुजर यांच्या नावाची चर्चा आहे. त्यामुळे त्यात कोणाला संधी मिळणार? याची उत्सुकता आहे..पराभूत उमेदवारांना संधी नाहीपालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी दिलेल्यांना स्वीकृत नगरसेवकपदी संधी दिली जाणार नसल्याची भूमिका भाजपने घेतली आहे. त्यामुळे त्यांच्या व्यतिरिक्त भाजपच्या अन्य इच्छुकांना संधी मिळणार आहे. भाजपने घेतलेल्या निर्णयामुळे संघटनेत काम करणाऱ्यांना पाच वर्षे संधी मिळेल, अशी पक्षात चर्चा आहे. यशवंत विकास आघाडीकडूनही तेच धाेरण राबवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेथेही नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...उपनगराध्यक्षपदाकडेही लक्षपालिकेच्या उपाध्यक्षपदाची निवडीही शुक्रवारीच होत आहे. त्या पदाचा काय निर्णय होणार? याकडे लक्ष लागून आहे. या पदासाठी नगरसेवक प्रतापराव ऊर्फ पोपटराव साळुंखे यांचे नाव आघाडीवर आहे. त्यासोबत हद्दवाढ भागातील सुहास पवार व अख्तर आंबेकरी यांनीही इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे त्या पदासाठी लोकशाही आघाडी कोणाला संधी देणार? याकडे लक्ष लागून आहे. उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर विषय समित्या व त्याची सदस्य संख्या निश्चित केली जाणार आहे. गेली अनेक वर्षांपासून उपनगराध्यक्ष हेच शिक्षण समितीचे पदसिद्ध सभापतिपदी आहेत. यावेळी त्यात बदल हाेण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.