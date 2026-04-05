Satara Politics: साताऱ्यात भाजपचा पुन्हा धक्का! सभापतिपदेही मिळवली; राष्ट्रवादी- शिवसेनेचा बहिष्कार, मंत्री गाेरेंचे वर्चस्व..

सातारा : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडी वेळी अल्पमतात असतानाही भाजपने राजकीय खेळी करून अध्यक्षपद मिळवत आपणच धुरंदर असल्याचे सिद्ध केले होते. आजच्या सभापती निवडी वेळीही त्यांनी राष्ट्रवादी व शिवसेनेला इंगा दाखवत ‘धुरंदर पार्ट टू’चे दर्शन घडवले. चारही सभापतिपदे आपल्या पदरात पाडून घेतली. भाजपकडून लोकशाहीची ही अवहेलना सुरू आहे, असा आरोप करत कांगावा करण्याशिवाय विरोधकांच्या हाती आजही काही लागले नाही..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्ग सातारा जिल्ह्यातून जाणार; राज्य शासनाची सुधारित आखणीला मंजुरी, नेमका कसा असेल मार्ग...प्रशासनाने अर्ज भरण्यास अडथळा आणल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी, शिवसेना व अन्य विरोधी सदस्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्याने भाजपचे सदस्य बिनविरोध सभापती झाले. विरोधी सदस्यांनी काळ्या फिती लावून सभागृहात येऊन लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोप करत घोषणाबाजी केली. राष्ट्रवादीतून बंडखोरी केलेल्या ऋतुजा शिंदे व लता कर्णे यांना सभापतिपदाची बक्षिसी मिळाली, तर भाजपकडून तेजस्विनी कदम आणि ऋषिकेश धायगुडे यांना सभापतिपदाची संधी मिळाली. एकंदर नाट्यमय घडामोडीत झालेल्या सभापती निवडीत मंत्री जयकुमार गोरेंचे वर्चस्व पाहायला मिळाले. सभापती निवडीसाठी आज दुपारी बारा वाजेपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत होती. साडेअकरा वाजता भाजपने चारही अर्ज घेऊन उमेदवारांच्या स्वाक्षरी घेऊन अर्ज दाखल केले. त्या कालावधीत राष्ट्रवादी व शिवसेनेचा एकही अर्ज दाखल झाला नाही. पावणेबाराच्या सुमारास राष्ट्रवादीचे सदस्य सभागृहात येताना पोलिसांनी मोबाईल न नेण्याच्या सूचना केल्या. त्यावर सदस्यांनी आक्रमक होत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत भाजपच्या सदस्यांना मोबाईल नेण्यास परवानगी दिली तशीच परवानगी आम्हालाही द्या, असे सांगत सभागृहाबाहेरच घोषणाबाजी सुरू केली. त्यानंतर सभागृहात सदस्य राजू शेळके व संदीप मांडवे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारात प्रशासनाचा निषेध नोंदवत सभागृह सोडले. या वेळी महिला सदस्यांनीही आक्रमक भूमिका घेत भाजप व जिल्हा प्रशासनाचा निषेध नोंदविला. पोवई नाक्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ एकत्रित येत प्रशासन व भाजप विरोधात घोषणाबाजी केली..भाजपला साथ दिल्याने परतफेडअध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीत बुध गटातील राष्ट्रवादीच्या लता कर्णे यांनी भाजपला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे त्या सुरुवातीलाच भाजपच्या गळाला लागल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, आजच्या निवडीत बावधन गटातून राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ऋतुजा शिंदे यांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याचे जाहीर केल्यानंतर त्यांचाच अर्ज भाजपने सभापतिपदासाठी भरला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत भारतीय जनता पक्षाला निवडणुकीत उघडपणे पाठिंबा दिल्याने या दोन महिला सदस्यांना भाजपने सभापतिपदाची संधी दिली..खटावला तीन पदेजिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती निवडीत खटावला तीन पदे मिळाली आहेत. यामध्ये झेडपी अध्यक्ष डॉ. प्रिया शिंदे या खटाव गटातून, तर लता कर्णे या बुध गटातून निवडून आल्या आहेत. तेजस्विनी कदम या पुसेसावळी गटातून निवडून आल्या आहेत. पुसेसावळी हा गट तालुकानिहाय विचार करता खटावचा भाग आहे. त्यामुळे खटावला तीन पदांची लॉटरी लागली, तसेच उपाध्यक्ष राजू भोसले हे सातारा तालुक्यातील कारी गटातून निवडून आले आहेत. एक सभापतिपद वाई तालुक्यासाठी ऋतुजा शिंदे आणि दुसरे खंडाळा तालुक्यासाठी ऋषिकेश धायगुडे यांच्या माध्यमातून मिळाले आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला जाबराष्ट्रवादी, शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, काँग्रेस सदस्यांनी सुरुवातीपासून आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत झालेल्या गोंधळाची व आजच्या निवडीत सभागृहात येताना केलेल्या अडवणुकीचा जाब सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला. या प्रकियेत सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला हाताशी धरून निवडणूक प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप सदस्यांनी करून यात जिल्हाधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप केला. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली असून, नियमानुसार निर्णय होईल. त्या विषयावर आता चर्चा करू नका, अशी विनंती केली..सहा ठिकाणी सदस्यांसह कर्मचाऱ्यांची तपासणीझेडपी अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडीत राजकीय नेत्यांसह अनेकांनी थेट सभागृहापर्यंत प्रवेश मिळविला होता. गोंधळात झालेल्या त्या निवडीनंतर प्रशासनावर आरोप झाले होते. त्यामुळे सभापतिपदाच्या निवडीत जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी सभागृहापर्यंत जाण्यासाठी सदस्य, प्रशासकीय अधिकारी यांनाच परवानगी दिली होती. त्यांनाही सभागृहापर्यंत जाताना सहा ठिकाणी तपासणी करून सोडले जात होते. यादीत नाव असेल तरच जिल्हा परिषदेत प्रवेश अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली होती, तसेच जिल्हा परिषदेच्या बाहेरील रस्त्यावरही बॅरिकेटस लावून नो एन्ट्री होती..चारपैकी तीन सभापती महिलासभागृहात झालेल्या निवडीच्या प्रकियेत नियमानुसार समाजकल्याण सभापती ऋषिकेश धायगुडे व महिला व बालकल्याण सभापती ऋतुजा शिंदे यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर उर्वरित दोन विषय समितींसाठी कुणाला कुठले सभापतिपद मिळणार याची उत्सुकता होती. सभागृहातून बाहेर पडल्यानंतर लता कर्णे यांना कृषी सभापतिपद आणि शिक्षण सभापतिपदी तेजस्विनी कदम यांना संधी देण्यात आली. त्यामुळे चार सभापती पदांपैकी तीन पदांवर महिला सदस्यांना संधी मिळाली..भाजपकडे ३४ सदस्यझेडपी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीत भाजपचे २७ सदस्य निवडून आले होते. भाजपचा एक बंडखोर अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या विद्या वेताळ यांनी पाठिंबा दिला होता, तर कोरेगाव तालुक्यातील शिवसेनेतून निवडून आलेले दोन सदस्य, फलटण तालुक्यातील राष्ट्रवादीचे एक व बुध गटातील लता कर्णे, खेड गटातील कामेश कांबळे असे ३३ सदस्यांचे बहुमत भाजपला मिळाले. आजच्या सभापती निवडीत राष्ट्रवादीतून निवडून आलेल्या बावधन गटातील ऋतुजा शिंदे यांनी बंडखोरी करून भाजपला पाठिंबा दिल्याने त्यांची सदस्य संख्या ३४ झाली; परंतु या ३४ पैकी कामेश कांबळे निवडीवेळी अनुपस्थित राहिले होते..संधी न मिळाल्याने नाराज?सभापतिपदावर खटाव, वाई, खंडाळा या तालुक्यांचे वर्चस्व राहिले. या निवडीत कऱ्हाड तालुक्यातील भाजपचे रामकृष्ण वेताळ यांच्या पत्नीने अपक्ष उभे राहून निवडून आल्यानंतर भाजपला पाठिंबा दिला होता. सैदापूर गटातील सागर शिवदास, पाटणचे राजेश पवार यांचे नाव चर्चेत होते. यासह फलटण तालुक्यातील सदस्यांनीही अडचणीच्या काळात भाजपला साथ दिली होती. ही नावे मागे पडून अचानकपणे वेगळीच नावे सभापतिपदासाठी आली. या निवडीत कुठलाही समतोलपणा न दिसता सभापतिपदाला संधी दिल्याची चर्चा खासगीत सुरू आहे. याशिवाय डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या गटाच्या एकाही उमेदवाराला संधी दिली नाही.. 