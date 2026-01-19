सातारा : जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या रणधुमाळीमध्ये आज पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी बोलावलेल्या महायुतीच्या बैठकीकडे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पाठ फिरवली, तर दुसरीकडे भाजप उमेदवारांच्या मुलाखतीत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी अप्रत्यक्षपणे पालकमंत्र्यांवर तोफ डागली. त्याचवेळी प्रत्येकाला लढण्याचे मार्ग मोकळे असल्याचे सूचक विधान सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले. या सर्व घडामोडींमुळे पालिकांप्रमाणेच महायुतीला डावलून भाजप स्वबळावर वाटचाल करण्याच्या तयारीत असल्याचे तसेच शिवसेनाही राष्ट्रवादीसोबत अन्य पक्षांच्या मदतीने निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठीच्या व्यूहरचना आखण्यात जिल्ह्यातील सर्वच पक्ष गुंतले आहेत. महायुतीमधील घटक पक्ष असलेल्या भाजप व राष्ट्रवादीने स्वतंत्रपणे उमेदवारांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे, तसेच या प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच शिवसेनेचे नेते, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सन्मानजनक तोडगा न निघाल्यास दुसरा पर्याय चोखाळण्याची भूमिका मांडली. त्याला पूरक ठरेल अशा पद्धतीने त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी विधानपरिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री मकरंद पाटील यांच्यासोबत बैठक उरकली..या पार्श्वभूमीवर भाजपनेही आज आक्रमक भूमिका घेतली. पाटण तालुक्यातील उमेदवारांच्या मुलाखतीदरम्यान मंत्री जयकुमार गोरे यांनी थेट मंत्री देसाई यांच्यावर निशाणा साधत अप्रत्यक्षपणे स्वबळाचा नारा पुकारला. जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुक असलेल्या भाजपच्या उमेदवारांच्या मुलाखतीचा आज दुसरा दिवस होता. यामध्ये पाटण तालुक्याचाही समावेश होता. पाटण तालुक्यातील उमेदवारांच्या मुलाखतीनंतर मंत्री गोरे, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मार्गदर्शन केले..दरम्यान, भाजपच्या नेत्यांची ही विधाने सुरू असतानाच मंत्री देसाई यांनी येथील एका हॉटेलवर महायुतीची बैठक बोलावली होती. मात्र, त्या बैठकीस निवडणूक रणनीतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या एकाही भाजप नेत्याने उपस्थिती दर्शविली नाही. माजी जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम व माजी जिल्हा परिषद सभापती सुनील काटकर हे उपस्थित होते. या बैठकीनंतर बाहेर आल्यावर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी महायुतीच्या भूमिकेबाबत धैर्यशील कदमांना विचारा, असे म्हणत माझी भूमिका स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन मांडेन, असेही सांगितले; परंतु भाजपच्या नेत्यांच्या अनुपस्थितीबाबतची नाराजी या वेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर जाणवत होती..पालिका निवडणुकीत भाजपने महायुतीमधील घटक पक्षांविरोधात दंड थोपटले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतही ते स्वबळावरच सामोरे जातील, अशी राजकीय जाणकारांची अटकळ होती. त्यामुळे अन्य घटक पक्षांच्या हालचालीही त्या पद्धतीने सुरू झाल्या होत्या. कऱ्हाडमध्ये भाजपविरुद्ध अन्य पक्षांची मोट बांधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मंत्री देसाई व मंत्री पाटील यांची रामराजेंच्या उपस्थितीत चर्चा झाली आहे. आता भाजपचे नेते स्वबळाचा इरादा स्पष्ट करत आहेत. त्यात आज दिवसभरातील घडामोडी व नेत्यांची वक्तव्ये यामुळे जिल्हा परिषद निवडणूक भाजप विरुद्ध अन्य अशा पद्धतीनेच लढली जाईल, असे सध्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..घोडे मैदान लांब नाहीमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, ‘‘महायुती करायला पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घ्या म्हणायचे आणि बैठक सुरू असताना जबाबदार नेत्याने बेजबाबदारीने वक्तव्य करायचे. पालकमंत्री कुणीही असला तरी फरक पडत नाही, असे म्हणायचे. पाटणमध्ये फरक पडतो का नाही, हे कळेलच. घोडे मैदान लांब नाही. मला त्यांच्याप्रमाणे अहंमपणाची, डोक्यात सत्ता गेल्यासारखी भाषा करायची नाही. पॅकेज देणार म्हणजे काय? हे त्यांनी स्पष्ट करावे. असल्या कोणत्याही पॅकेजला जनता भाळणार नाही. विकासकामांना केंद्रबिंदू मानून लोकांनी आजवर मतदान केले आहे. त्यामुळे पॅकेजची भाषा माझ्या मतदारसंघाला लागू होणार नाही..युती झाली नाही, तर प्रत्येकाला लढ्याचे मार्ग मोकळे आहेत. प्रत्येक पक्षाची स्वतःची ताकद आहे. आतापर्यंत केलेल्या विकासकामांवर तसेच राज्याच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत पालिका व महापालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद निवडणुकीतही मतदार भाजपवर विश्वास ठेवतील.- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री.MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.जिल्ह्याचा पालकमंत्री कुणीही असला तरी पाटण तालुक्यात भाजपचे काम कोणीही अडवू शकत नाही. कोणत्याही कार्यकर्त्याला काही कमी पडू देणार नाही. पाटण तालुक्यासाठी माझे विशेष पॅकेज आहे. आगामी निवडणुकीत सर्वांनी गट-तट विसरून भाजप हाच उमेदवार समजून काम करावे.- जयकुमार गोरे, ग्रामविकासमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.