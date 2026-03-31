Jaykumar Gore: सातारा जिल्हा परिषदेत सभापतीही भाजपचेच होणार: मंत्री जयकुमार गोरे, पालकमंत्री शंभूराज देसाईंबाबत काय म्हणाले?

सातारा : महायुती म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे, ही आमची भूमिका आहे. त्यातूनही एकत्र आलो नाही, तर जिल्हा परिषदेत भारतीय जनता पक्षाचेच सभापती झाले पाहिजेत, ही माझी भावना आहे, असे स्पष्ट मत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केले. .िल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीसाठी मंत्री गोरे आले होते. त्यावेळी त्यांच्याशी पत्रकारांनी जिल्हा परिषदेच्या चार एप्रिलला होणाऱ्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने संवाद साधला..मंत्री गोरे म्हणाले, ''माझे पहिल्यापासून सांगणे होते, सातारा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष भाजपचा होईल. त्यानुसार आमच्याकडे जादूचा आकडा आला. सध्याही आमच्याकडे ३३ सदस्य आहेत. अगदी अटक झालेल्या त्या दोन सदस्यांनी जरी मते दिली असती तरी ३० अधिक दोन ३२ झाले असते. आमचे ३३ सदस्य होतात. त्यामुळे यावर वाद उपस्थित करणे योग्य नाही. आमचे जिल्हा परिषदेत ३३ सदस्य झाले म्हणून काही लोकांना बाधा आणायची होती.''.सभापती निवडीमध्ये मित्रपक्षांना सोबत घेणार का? या प्रश्नावर मंत्री गोरे म्हणाले, ''सभापती निवडीत त्यांना बरोबर घेणारा मी कोण? उलट मलाच कोणीही बरोबर घेत नाही. महायुती म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे, ही आमची भूमिका आहे.'' एकत्र आलो नाही तरी भारतीय जनता पक्षाचेच सभापती झाले पाहिजेत. ही माझी भावना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..देसाईंशी वैयक्तिक वाद नाहीपालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याशी असलेल्या संबंधांबाबत ते म्हणाले, ''पालकमंत्री आणि मी चांगले मित्र आहोत. आम्ही एकाच मंत्रिमंडळात एकत्र काम करतो. आमची ही लढाई वैयक्तिक नसून केवळ राजकीय आहे. ते त्यांच्या पक्षाचे काम करत आहेत आणि मी माझ्या पक्षाचे. महायुती म्हणून सर्वांनी एकत्र यावे, ही आमची भूमिका आहेच; पण भाजपचा सभापती व्हावा, ही माझी ठाम भावना आहे.''