Karad political: कऱ्हाड तालुक्यात भाजपचा नवा अध्याय; इतिहासात पहिल्यांदाच सभापती, उपसभापतीपदी सदस्यांची वर्णी, आता अतुलनीय कामगिरीचीच कसोटी!

-हेमंत पवार कऱ्हाड: कऱ्हाड (जि.सातारा) पंचायत समितीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सभापती आणि उपसभापतीपदी भाजपच्या सदस्यांची वर्णी लागली आहे. आमदार डॉ. अतुल भोसले आणि आमदार मनोज घोरपडे यांनी दोन्ही महिलांनाच दोन्ही पदावर संधी दिली आहे. भाजपचे एकही मत फुटु नये यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी घेतलेल्या काळजीमुळे त्यांनी विरोधी गटाचा करेक्ट कार्यक्रम केला. पंचायत समितीच्या उंचीला शोभणारे काम करण्याची संधी यानिमीत्ताने भाजपला मिळाली आहे. पंचायत समितीतील सत्तासंघर्षात बाजी मारल्यानंतर तालुक्यात विधायक कामातुन आपली प्रतिमा निर्माण करण्याचे आव्हाण मात्र भाजपपुढे असणार आहे. .सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे १२ गट व पंचायत समितीच्या २४ गणांसाठी झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला स्पष्ट बहुमताचा कौल दिला. तालुक्यात पहिल्यांदाच भाजपला १२ पैकी आठ गटांत, तर पंचायत समितीच्या २४ पैकी १३ गणांत स्पष्ट बहुमत मिळाले. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला चार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला तीन, कॉंग्रेसला दोन आणि शिवसेना शिंदे गटाला दोन जागी विजय मिळाली. त्यामुळे पंचायत समितीवर भाजपने पहिल्यांदाच ऐतिहासिक सत्तांतर घडवुन एकहाती सत्ता काबीज केली. .आज झालेल्या पंचायत समितीच्या निवडीत कऱ्हाड दक्षिणमधील विंग गणातील भाजपच्या सदस्या नंदाताई यादव यांची तर उपसभापतीपदी कऱ्हाड उत्तरमधील वाघेरी गणातील भाजपच्या अनिता वेताळ यांची निवड झाली. पंचायत समितीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपने सत्तेवर झेंडा रोवला असून सभापती आणि उपसभापती ही दोन्ही पदे भाजपच्या महिलांकडे गेल्याने तालुक्यातील स्थानिक राजकारणात महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. आमदार डॉ. भोसले आणि आमदार घोरपडे यांच्या रणनीतीमुळे हे सत्तांतर शक्य झाले. मात्र सत्ता मिळविण्याइतकीच महत्त्वाची आता त्या सत्तेची कामगिरी ठरणार असल्याने पंचायत समितीत भाजपसमोर विकासकामांची खरी कसोटी उभी राहणार आहे. इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपने या निवडणुकीत अधिक शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध भूमिका घेतल्याचे दिसून आले..सभापती-उपसभापती या दोन्ही पदांवर महिलांना संधी देत भाजपने राजकीय संदेश देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. महिला नेतृत्वाला पुढे आणण्याची भूमिका यामागे असल्याचे पक्षाच्या नेत्यांकडून सांगितले जात आहे. या निवडीमागे भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाची रणनीती महत्त्वाची ठरली. पक्षाचे एकही मत फुटू नये यासाठी नेत्यांनी विशेष काळजी घेतली. परिणामी विरोधी गटाच्या संभाव्य राजकीय डावपेचांनाही त्यांनी प्रभावीपणे उत्तर दिले. या शिस्तबद्ध रणनीतीमुळेच भाजपने पंचायत समितीवरील सत्ता निर्विवादपणे आपल्या बाजूने खेचून आणली. मात्र सत्तास्थापनेनंतरची खरी परीक्षा आता सुरू होणार आहे. पंचायत समिती ही ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची संस्था मानली जाते. .गावपातळीवरील पायाभूत सुविधा, शेतीविकास, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांतील अनेक योजना पंचायत समितीमार्फत राबवल्या जातात. त्यामुळे या संस्थेच्या कामकाजातूनच सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा घडत असते. भाजपने पहिल्यांदाच पंचायत समितीची सत्ता मिळवली असली तरी मतदारांच्या अपेक्षाही त्याच प्रमाणात वाढल्या आहेत. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करताना विकासकामांना गती देणे आणि पंचायत समितीची कार्यक्षमता वाढवणे हे भाजपसमोर मोठे आव्हान असेल. विशेषतः तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे आवश्यक ठरणार आहे. एकीकडे ऐतिहासिक सत्तांतराचा आनंद असला तरी दुसरीकडे या सत्तेला विकासाची जोड देण्याची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. त्यामुळे पंचायत समितीच्या माध्यमातून विधायक कामगिरी करून जनतेचा विश्वास टिकवणे हीच आता भाजपच्या नव्या नेतृत्वासमोरील खरी राजकीय कसोटी ठरणार आहे..कॉंग्रेसच्या सदस्याने पाळला महाविकास आघाडीचा धर्मकऱ्हाड पंचायत समितीच्या सभापती निवडीवेळी भाजपच्या विरोधात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडुन अॅड. उंडाळकर समर्थक सदस्या स्वाती थोरात यांनी तर उपसभापतीपदासाठी माजी मुख्यमंत्री चव्हाण आणि कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष नामदेव पाटील यांचे समर्थक रविंद्र बडेकर यानी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. सभापती, उपसभापती निवडीवेळी मतदान घेतल्यावर राष्ट्रवादीकडुन सभापतीपदासाठी असलेल्या श्रीमती थोरात यांना ११ एेवजी दहाच मते मिळाली. कॉंग्रेसचे सदस्य संग्राम पवार हे महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीच्या श्रीमती थोरात उमेदवार असल्याने श्री. पवार यांनी त्यांना मतदानच केले नाही. ते तटस्थ राहिल्याने श्रीमती थोरात यांचे एक मत कमी झाले. उपसभापतीसाठी कॉंग्रेसडुन असलेले बडेकर यांना ११ मते मिळाली. त्यावेळी पवार यांनी कॉंग्रेस हा महाविकास आघाडीतील पक्ष असल्याने आणि ते स्वतः कॉंग्रेसचे सदस्य असल्याने त्यांनी मतदान केले.