Shambhuraj Desai: भाजपने आमच्याकडून सत्ता हिसकावली: पालकमंत्री शंभूराज देसाई, ‘ही केवळ राजकीय लढत नसून ‘दडपशाही’!

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीवेळी बहुमत आमच्याकडे असतानाही प्रशासनाचा वापर करून भाजपने सत्ता मिळवली नाही, तर आमच्याकडून हिसकावली, असा आरोप पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केला. दरम्यान, व्हीप मोडणाऱ्या सदस्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू असून, संबंधित याचिका जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले. शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री देसाई यांनी आपली भूमिका मांडली..ते म्हणाले, ''ही केवळ राजकीय लढत नसून 'दडपशाही' आणि 'प्रशासकीय हस्तक्षेप' यांचा परिणाम आहे. मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय स्वेच्छेने घेतल्याचे नमूद करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्व घडामोडींची माहिती देण्यात आली होती.'' व्हीप मोडणाऱ्या सदस्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू असून, संबंधित याचिका जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आली आहे. दोन सदस्यांना पोलिसांच्या मदतीने ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप मंत्री देसाईंनी केला..दरम्यान, कोयना दौलत डोंगरी महोत्सवास सुमारे १२ हजार पर्यटकांनी बोटिंगचा आनंद घेतला असून, या महोत्सवातून सव्वा कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. भविष्यात राज्यभर अशा महोत्सवांचे आयोजन करण्यासाठी पर्यटन विभागाकडून अडीचशे कोटी रुपयांची मागणी केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.