Satara News: सातारा जिल्हा रुग्णालयात चक्क मृतदेहाची अदलाबदल; नातेवाईकांचा संताप अनावर, महिन्याभरात दुसरी घटना, नेमकं काय घडलं!

सातारा: सातारा जिल्हा रुग्णालयात मृतदेहांची अदलाबदल झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली असून, यामुळे नातेवाईकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. विशेष म्हणजे, महिन्याभरात अशी दुसरी घटना घडल्याने रुग्णालय प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सोनगरवाडी (ता. वाई) येथील आनंद ओव्हाळ (२६) यांनी विषप्राशन केल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आठ दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. तर आरळे येथील सुरेश मस्तु खोमणे (५१) हे मागील तीन दिवसांपासून उपचार घेत होते. उपचारादरम्यान रात्री दोघांचाही मृत्यू झाला..रात्रीच दोन्ही मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्यात आले. मात्र, सकाळी नातेवाईकांना चेहरा न दाखवता मृतदेह ताब्यात देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरळे येथील नातेवाईकांनी चुकीचा मृतदेह घेऊन अंत्यसंस्कारही केले. दरम्यान, अदलाबदल झाल्याचे लक्षात येताच पेटवलेली चिता विझवण्यात आली. या प्रकारामुळे नातेवाईक आक्रमक झाले असून, रुग्णालयात मोठा गोंधळ उडाला.."मृतदेह देताना योग्य ओळख पटवली नाही. हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे," अशी मागणी संतप्त नातेवाईकांनी केली.या प्रकरणात रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा आरोप होत असून, प्रशासनाकडून चौकशी सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.