सातारा

Shivendraraje Bhosale: साताऱ्यातील संमेलन कायम स्मरणात राहील: शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; १० कोटींहून अधिक रुपये पुस्तकांची विक्री!

satara sammelan unforgettable cultural event: साताऱ्यातील साहित्य संमेलनाची आठवण कायम राहील: १० कोटींच्या विक्रीचा विक्रम
Historic Satara Sammelan Records Book Sales Worth Over ₹10 Crore

Historic Satara Sammelan Records Book Sales Worth Over ₹10 Crore

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात प्रत्यक्ष १० लाखांहून अधिक, तर ऑनलाइन साडेसात कोटी नागरिक सहभागी झाले. हे सर्व सातारकर, साहित्य परिषद, मावळा फाउंडेशनचे पदाधिकारी व प्रशासनामुळे शक्य झाले. ९९ वे संमेलन सातारकरांच्या कायम स्मरणात राहील, असे प्रतिपादन संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
marathi
Marathi Sahitya Sammelan
district
Shivendraraje Bhosale
city
Literature

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com