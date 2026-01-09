Shivendraraje Bhosale: साताऱ्यातील संमेलन कायम स्मरणात राहील: शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; १० कोटींहून अधिक रुपये पुस्तकांची विक्री!

सातारा : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात प्रत्यक्ष १० लाखांहून अधिक, तर ऑनलाइन साडेसात कोटी नागरिक सहभागी झाले. हे सर्व सातारकर, साहित्य परिषद, मावळा फाउंडेशनचे पदाधिकारी व प्रशासनामुळे शक्य झाले. ९९ वे संमेलन सातारकरांच्या कायम स्मरणात राहील, असे प्रतिपादन संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले..Nagpur News: मर्यादेत आरक्षण असणाऱ्या जि.प. निवडणुकीची घोषणा?; नागपूर ‘वेट ॲण्ड वॉच’वर; केवळ १२ जिल्ह्यात होणार निवडणूक!.अटकेपार साहित्य संमेलनाच्या डिजिटल स्मरणिकेचे प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष नंदकुमार सावंत, रवींद्र बेडकीहाळ, मुकुंद फडके आदी उपस्थित होते..मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘साहित्य संमेलनाने विक्रमांचे अनेक मापदंड निर्माण केले. या साहित्य संमेलनात १० कोटींहून अधिक रुपये पुस्तकांची विक्री झाली. साहित्य संमेलनातील मुख्य कार्यक्रमांसह गझल कट्टा, कवी कट्टा, बाल कट्टा, प्रकाशन कट्ट्यास नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला. शंभरावे साहित्य संमेलन पुणे येथे होत असले तरी सातारा येथे झालेल्या संमेलनाच्या आठवणी कधीही पुसल्या जाणार नाहीत. .ही स्मरणिका १८ लाख लोकांपर्यंत डिजिटल पद्धतीने पोहोचविण्यात आली.’’ संमेलनाचे हे एक आगळे वेगळे वैशिष्ट्य ठरले. साहित्य संमेलनाची स्मरणिका निर्मितीमध्ये मुकुंद फडके यांच्यासह योगदान देणाऱ्या सर्वांचे त्यांनी अभिनंदन केले..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...डिजिटल स्मरणिका साहित्य संमेलनाच्या abmsssatara.org संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करता येईल, तसेच मराठी नाट्य संमेलन यजमानपद साताऱ्याला मिळण्यासाठी मराठी भाषामंत्री उदय सामंत व नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रशांत दामले यांच्याशी चर्चा झाली आहे. नाट्य संमेलन सातारा जिल्ह्याला मिळाल्यास तेही भव्यदिव्य आयोजिले जाईल.- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.