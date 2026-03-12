Bhandara Accident: सातारा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्याचा भंडाऱ्यामध्ये अपघाती मृत्यू; खानावळीत जेवण करून दुचाकीवरून घरी निघाले अन्..

सातारा

सकाळ वृत्तसेवा
दहिवडी : बोराटवाडी (ता. माण) गावचे सुपुत्र रविराज शिवाजी गोरे (वय २६ वर्ष) यांचा मृत्यू झाला. ते परिविक्षाधीन मूल्यांकन दुय्यम निबंधक म्हणून भंडारा जिल्ह्यात कार्यरत होते. रविराज गोरे हे कृषी पदवीधर होते.

