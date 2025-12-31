सातारा

साताऱ्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रीत येणार! जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी एकीचा ‘पुणे पॅटर्न;’ जाेरदार हालचाली सुरू..

Satara District NCP political Developments: सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकजूट; भाजपचा विजय रोखण्यासाठी जोरदार तयारी
सातारा : पालिकांच्या निवडणुकीतील भाजपचा विजयाचा वारू रोखण्यासाठी महापालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकत्रित लढण्याचा ट्रेंड आता सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतही दिसण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी दोन्ही गटाकडून हालचाली व चर्चा सुरू आहेत. दोन्ही गटांतील जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांकडून याबाबत दुजोरा मिळत असला, तरी अद्याप त्यावर शिक्कामोर्तब झाला नाही. निवडणुका जाहीर होण्याच्या दरम्यानच यावर अंतिम मोहर उमटेल; पण दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांत मात्र, याबाबत उत्सुकता ताणली आहे.

