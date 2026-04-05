Shivendraraje Bhosale: बहुमत नसल्याने बहिष्काराची भूमिका: बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भाेसले, सीसीटीव्हीसाठी चौकशी करा

सातारा : लोकशाहीत बहुमतांवर निवडणुका होत असतात. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी भाजपने आपले बहुमत दाखवले होते. आज सभापती निवडीतही भाजपने बहुमताच्या जोरावर निवडणूक जिंकली आहे. राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांनी झाकली मूठ सव्वा लाखाची या उक्तीप्रमाणे त्यांच्याकडे बहुमत नाही. हे माहीत असल्याने उघडे पडू नये, म्हणून बहिष्कार टाकून निषेध करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली, अशा शब्दात सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या नेत्यांची खिल्ली उडवली. सभापती निवडीनंतर ते म्हणाले, ''जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यानंतर आपण एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करावी, असे मी स्वत: मंत्री मकरंद पाटील व शंभूराज देसाई यांच्याशी तीन ते चार वेळा बोललो; पण त्यांच्याकडून खेळवत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू होता, हे मला जाणवले. आमच्याकडे २८ सदस्य असताना भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे त्यांचे प्लॅनिंग चालले होते. बहुमतानुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आमचाच होणार हे स्पष्ट होते. आजच्या निवडीत त्यांनी बहिष्कार टाकला. त्यामागे त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते हे सिद्ध झाले आहे. याबाबत आम्ही खरे बोलत होतो, हेही आज सिद्ध झाले आहे.'' अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी जिल्हा परिषदेतील कॅमेरे सुरू आहेत, असे आम्हाला वाटले होते. आम्ही येऊन कॅमेरे बंद ठेवायचा विषय नव्हता. आता कॅमेरे बंद का राहिले, याची अध्यक्षांनी चौकशी करावी. कॅमेरे बंद असल्याचे आता सांगितले जात असेल, तर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींनी चौकशी समिती नेमावी, असेही शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले.