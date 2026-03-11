सातारा

Satara Bribery Case: प्राध्‍यापक पदोन्नतीसाठी खटावमध्ये लाचखोरी; लाखोंच्‍या राेकडसह दाेन लोकसेवक ताब्यात, सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ!

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : खटाव येथील शहाजीराजे महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदोन्नतीच्या कामासाठी तीन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना खासगी इसमाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. तर या प्रकरणात संस्थेचे अध्यक्ष आणि ग्रंथालय परिचर अशा दोन लोकसेवकांनाही ताब्यात घेण्यात आले.

