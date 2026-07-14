Satara Crime: विश्वासाला तडा! आदर्की फाट्यावर वैद्यनाथ ऑइलच्या दुकानातून १२.७४ लाखांचा अपहार; बहीण-भावावर गुन्हा

वाठार स्टेशन : आदर्की फाटा येथील शॉपिंग सेंटरमधील वैद्यनाथ ऑइल या दुकानात कामगार म्हणून काम करत असलेल्या तडवळे संमत वाघोली येथील बहीण-भाऊ राजरतन ऊर्फ राजरत्न नाना बडेकर व अस्मिता नाना बडेकर या दोघांनी संगनमताने दुकानातील खाद्यतेलाचे डबे व बॉक्सच्या विक्रीतून तब्बल १२ लाख ७४ हजार १३४ रुपयांचा अपहार केल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी कामगार असलेल्या बहीण-भावावर वाठार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.याबाबत वाठार पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदर्की फाटा येथे असलेल्या शॉपिंग सेंटरमधील वैद्यनाथ ऑइल ॲण्ड केमिकल्स या दुकानात संशयित कामगार म्हणून कार्यरत होते. संबंधित दुकान मालकाने विक्रीसाठी विश्वासाने दिलेल्या खाद्यतेलाच्या डबे व बॉक्सची दोघांनी मिळून संगनमताने विक्री केली..१७ डिसेंबर पूर्वीचे दोन लाख ७१ हजार ९८२, तसेच १८ डिसेंबर २०२५ ते ६ जानेवारी २०२६ या कालावधीत विक्री झालेल्या मालाची १० लाख दोन हजार १५२, अशी एकूण १२ लाख ७४ हजार १३४ रुपयांची रक्कम त्यांनी मालक पोपटराव गवळी यांच्याकडे परत न करता अपहार केला..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.\rगवळी यांनी संबंधित विक्रीतून आलेली रक्कम संशयिताकडे वारंवार मागणी करूनही न देता उडवाउडवीची उत्तरे दिली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोपटराव शंकरराव गवळी (रा. भिगवण रोड, जळोची, ता. बारामती, जि. पुणे) यांनी घटनेची फिर्याद वाठार पोलिस ठाण्यात दिली असून, तपास पोलिस हवालदार कर्णे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.