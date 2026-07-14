सातारा

Satara Crime: विश्वासाला तडा! आदर्की फाट्यावर वैद्यनाथ ऑइलच्या दुकानातून १२.७४ लाखांचा अपहार; बहीण-भावावर गुन्हा

Wathar Police financial fraud investigation: विश्वासाचा गैरफायदा घेत बहीण-भावाने खाद्यतेल विक्रीतील तब्बल १२.७४ लाखांची रक्कम मालकाला न परतवता अपहार केल्याचा प्रकार उघड
₹12.74 Lakh Fraud Unearthed at Vaidyanath Oil; Siblings Face Criminal Charges

₹12.74 Lakh Fraud Unearthed at Vaidyanath Oil; Siblings Face Criminal Charges

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाठार स्टेशन : आदर्की फाटा येथील शॉपिंग सेंटरमधील वैद्यनाथ ऑइल या दुकानात कामगार म्हणून काम करत असलेल्या तडवळे संमत वाघोली येथील बहीण-भाऊ राजरतन ऊर्फ राजरत्न नाना बडेकर व अस्मिता नाना बडेकर या दोघांनी संगनमताने दुकानातील खाद्यतेलाचे डबे व बॉक्सच्या विक्रीतून तब्बल १२ लाख ७४ हजार १३४ रुपयांचा अपहार केल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी कामगार असलेल्या बहीण-भावावर वाठार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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