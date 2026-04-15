Krishna Politics: ‘कृष्णा’च्या रिंगणात उतरणार नवे नेतृत्व?; राजकीय हालचालींना वेग; आमदार डॉ. अतुल भोसले, अर्चना मोहिते यांच्यासाठी चाचपणी!

-अमोल जाधव रेठरे बुद्रुक: सातारा आणि सांगली जिल्ह्यात कार्यक्षेत्र असलेल्या येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक मे- जून महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी कृष्णेचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले यांच्या गटाला माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांच्या गटाने आव्हान देण्याची तयारी ठेवली आहे. या निवडणुकीत अनेक राजकीय गणिते महत्त्वाची ठरणार आहेत. त्याचबरोबर या दोन्ही नेत्यांच्या कुटुंबातील नवीन नेतृत्वांना येत्या निवडणुकीत उतरवण्याची तयारी सुरू आहे. डॉ. भोसले यांचे सुपुत्र आमदार डॉ. अतुल भोसले, तर श्री. मोहिते यांच्या पत्नी अर्चना मोहिते हे दोन नवे चेहरे रिंगणात आणण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. यादृष्टीने दोन्ही गटांच्या चाचपणी सुरू आहेत. आमदार भोसले व सौ. मोहिते रेठरे बुद्रुक गटातून उमेदवार होण्याची दाट शक्यता आहे. भविष्यातील राजकीय गणिते आणि इलेक्शन डिप्लोमसी या पार्श्वभूमीवर हा नवा प्रयत्न असू शकतो..कारखान्याचे कऱ्हाड व सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, कडेगाव, शिराळा, पलूस तसेच खानापूर तालुक्यात सुमारे ५० हजार सभासद आहेत. यामधील सर्वाधिक सभासद संख्या कऱ्हाड तालुक्यात आहे. कारखान्याच्या निवडणुकीत सहा विधानसभा मतदारसंघांचा अंतर्भाव असून, अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या राहतात..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील, कडेगाव- पलूसचे आमदार विश्वजित कदम, माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार मनोज घोरपडे, अरुण लाड, सत्यजित देशमुख, सुहास बाबर, माजी आमदार मानसिंगराव नाईक, पृथ्वीराज देशमुख आदी नेत्यांच्या भूमिका अधोरेखित होतात..कारखान्याच्या निवडणुकीतील राजकीय 'कडे' तोडण्यासाठी पारंपरिक गटाकडून तयारी केली जाते. त्यातच डॉ. भोसले यांच्या गटाचे विशेषतः आमदार जयंत पाटील व माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी सख्य असल्याने याच पार्श्वभूमीवर विरोधी अविनाश मोहिते गटाकडून व्यूहरचना सुरू आहेत. याच धर्तीवर आमदार डॉ. अतुल भोसले व अर्चना मोहिते यांना रिंगणात उतरवण्याची तयारी सुरू आहे. रेठरे बुद्रुक गटातून या दोघांना उमेदवारी देण्यात येणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. असे झाल्यास निवडणुकीत ट्विस्ट होणार, हे नक्की..मुख्यमंत्र्यांशी स्नेहआमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी याआधी २००५ च्या निवडणुकीत उमेदवारी घेत कौल आजमावला होता. मात्र, त्यावेळेस त्यांना यश आले नाही. आगामी निवडणुकीत उमेदवारी घेऊन साखर लॉबीमध्ये एन्ट्री करत याद्वारे राज्याच्या साखर उद्योगाच्या संबंधित शिखर संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व करतील, असे वाटते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांचा असणारा स्नेह लक्षात घेता आमदार भोसले यांना ही संधी पोषक ठरू शकते..नातेवाइकांकडून साथअर्चना मोहिते या जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती देवराज पाटील यांच्या भगिनी आहेत. त्याचबरोबर त्या कोल्हापूरचे आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नातलग आहेत. यातूनच आमदार जयंत पाटील यांना त्यांच्या पॅनेलला साथ देण्यासाठी विनंती करू शकतात, अशीही चर्चा आहे.