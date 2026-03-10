सातारा

सातारा : सातारा शहरातील एका नामांकित निवासी शाळेतील वसतिगृहाचा केअरटेकरने शाळेतील मुलांवर अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी संबंधित केअरटेकरला अटक करण्यात आली असून, त्याची न्यायालयातून जामिनावर सुटका झाली आहे. अधिक तपासामध्ये शाळेतील तब्बल २४ मुलांना त्याने शारीरिक व मानसिक त्रास दिल्याचे समोर आले आहे.

