सातारा : अश्‍लिल व्हिडिओ दाखवून त्या पद्धतीने शरीर संबंध करण्याची मागणी करत छळ केल्याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात पत्नीने पतीवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामध्ये पती मुलीशीही अश्‍लिल बोलत होता, तसेच सासरे व दिरानेही छळ केल्याचे फिर्यादी महिलेने म्हटले आहे. त्यानुसार पती, सासरे व दिरांवर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. ऑगस्ट 2002 ते नऊ नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत पती दारूच्या नशेत शिवीगाळ व मारहाण करत होता. त्यानंतर मोबाईलमध्ये अश्‍लिल व्हिडिओ दाखवून तशा पद्धतीने शरीर संबंध करण्यासाठी छळ करत होता. तसेच 17 वर्षाच्या मुलीशीही अश्‍लिल संभाषण करायचा, तीला अश्‍लिल फोटो व व्हिडिओ दाखवत होता. सासरे व दीर यांनीही शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचे महिलेने फिर्यादीत म्हटले आहे. महिला उपनिरीक्षक भगत तपास करत आहेत. सोन्याच्या अंगठीसाठी पती द्यायचा पत्नीला त्रास, जाचाला कंटाळून सोनालीने स्वीकारला आत्महत्येचा प्रवास! संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

