कालेटेक येथे पूर्ववैमनस्यातून एकावर धारधार शस्त्राने वार

कऱ्हाड (जि. सातारा) : कोयना वसाहत येथील युवकांना पूर्ववैमनस्यातून दोन चारचाकी गाडीतून सात जणांनी येऊन लाकडी दांडके, दगडाने मारून एकावर धारधार शस्त्राने वार केल्याची घटना कालेटेक येथे घडली. मारहाणीत इंद्रजित शंकर पवार व अजय दिलीप देशमुख हे जखमी झाल्याची फिर्याद अजय देशमुख (वय 25, रा. सिद्धनाथ कॉलनी, कोयना वसाहत) यांनी दिली आहे. त्यावरून अनिकेत पालकर (रा. कोयना वसाहत), दत्तात्रय कोळेकर (रा. मुनावळे), ईर्षाद मुल्ला, मयूर रेडेकर (दोघेही रा. मलकापूर), आशुतोष भावके (रा. घोगाव), आकाश पठाण याचा भाऊ (नाव, पत्ता माहीत नाही), मुस्त्या (पूर्ण नाव माहीत नाही) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे असल्याची माहिती तालुका पोलिसांनी दिली. पंढरपूरच्या चोरट्याकडून दुचाक्‍या जप्त; सातारा पोलिसांची कारवाई पोलिसांची माहिती अशी, अजय देशमुख याचा मित्र इंद्रजित पवार याने मागील दोन वर्षांपूर्वी अनिकेत पालकर याच्या विरोधात शहर पोलिसात तक्रार दिली. त्या रागातून अजय व इंद्रजित हे दुचाकीवरून घोगावकडे निघाले असताना दोन चारचाकी गाडीतून सात जणांच्या टोळक्‍याने कालेटेक येथे त्यांच्या दुचाकीसमोर चारचाकी गाडी आडवी मारली. त्यावेळी इंद्रजित व अजयला दमदाटी, शिवीगाळ करत लाकडी दांडके, दगड, बेल्टने मारहाण केली. त्यामध्ये अजयच्या पाठीवर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आला. त्यानंतर जखमींना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. याबाबत रात्री उशिरा अजय देशमुख याने फिर्याद दिली असून त्यावरून सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: A Case Has Been Registered Against Seven Persons At Kaletek Satara News