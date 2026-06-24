सातारा

kharif Sowing Season: निकृष्ट बियाण्यांचा ‘सरकारी’ प्रसाद; पेरणीच्या उंबरठ्यावर ‘कृषी’च्या बियाण्याने वाढवली धास्ती, ‘प्रमाणित’ शिक्क्यालाच तडा?

poor seed germination creates anxiety among farmers: कृषी विभागाकडून वितरित भुईमुग व सोयाबीन बियाण्यांच्या दर्जावर शेतकऱ्यांचा प्रश्नचिन्ह; तुटके, रंग बदललेले दाणे पाहून उगवणक्षमतेबाबत वाढली भीती
Sowing Season Worry: ‘Certified’ Seeds Allegedly Fail Quality Test

Sowing Season Worry: ‘Certified’ Seeds Allegedly Fail Quality Test

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सकाळ वृत्तसेवा
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-हेमंत पवार

कऱ्हाड: खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत सोयाबीन व भुईमुगाचे बियाणे वितरित करण्यात आले आहे. मात्र, कृषी विभागाकडून देण्यात आलेल्या भुईमुगाच्या बियाण्याच्या गुणवत्तेबाबत शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

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