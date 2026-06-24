kharif Sowing Season: निकृष्ट बियाण्यांचा ‘सरकारी’ प्रसाद; पेरणीच्या उंबरठ्यावर ‘कृषी’च्या बियाण्याने वाढवली धास्ती, ‘प्रमाणित’ शिक्क्यालाच तडा?

-हेमंत पवारकऱ्हाड: खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत सोयाबीन व भुईमुगाचे बियाणे वितरित करण्यात आले आहे. मात्र, कृषी विभागाकडून देण्यात आलेल्या भुईमुगाच्या बियाण्याच्या गुणवत्तेबाबत शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.हे बियाणे पेरल्यानंतर त्याची उगवणक्षमता कितपत राहील, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. कृषी विभागाकडूनच मिळालेले बियाणे निकृष्ट असल्याने शेतकऱ्यांतून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आधीच पावसाच्या प्रतीक्षेने चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता बियाण्याच्या गुणवत्तेचाही प्रश्न उभा राहिला आहे.. कऱ्हाडसह विविध तालुक्यांत खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन, भात, भुईमूग, ऊस, मका, ज्वारीसह अन्य कडधान्यांची पिके घेतात. शेतकऱ्यांना खरिपात बियाणांची मदत व्हावी, यासाठी कृषी विभागाकडून दरवर्षी बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यासाठी यंदा शेतकऱ्यांनी सातबारा, खातेउतारा, आधार कार्ड, मातीचा नमुना, फार्म आयडी नंबर, बॅंक पासबुक झेरॉक्स देऊन ऑनलाइन अर्ज केले. .त्यातील मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन, भुईमुगाचे बियाणे देण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बियाण्यांची चिंता मिटली होती. दोन-तीन आठवड्यांच्या विलंबाने का होईना आता पाऊसही बरसायला लागला असताना शेतकऱ्यांनी बियाण्यांच्या तयारीसाठी कृषी विभागाच्या भुईमुगाच्या शेंगा बियाणे करण्यासाठी फोडणीसाठी घेतले. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मात्र, बियाण्याचा आकार, रंग, दर्जा आणि त्यामधील तुटलेले तसेच खराब दाणे पाहता ते निकृष्ट असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला. जात आहे. कृषी विभागाकडून मिळणारे बियाणे हे दर्जेदार आणि पेरणीयोग्य असल्याचा शेतकऱ्यांचा समज असल्याने त्यांनी बियाण्यांची पिशवी फोडल्यानंतर त्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला आहे. खराब बियाणे मिळाल्याने शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.