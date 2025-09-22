Karad News : पडत्या काळात कऱ्हाडमध्ये कॉंग्रेसला भरभक्कम करण्याचे नामदेव पाटील यांच्यासमोर आव्हान

कऱ्हाड - भारतीय जनता पक्षाने कऱ्हाड दक्षिणमध्ये चांगलीच मुसंडी मारल्याने एकेकाळी कॉंग्रेसला बालेकिल्ला असलेला कऱ्हाड दक्षिण मतदार संघ आता भाजपचा बालेकिल्ला बनला आहे. कॉंग्रेसच्या पडत्या काळात यापुर्वीच्या अनेक नेत्यांनी कॉंग्रेसची साथ सध्या सोडली आहे..अशा स्थितीत कॉंग्रेसच्या कऱ्हाड दक्षिण तालुकाध्यक्षपदी पंचायत समितीचे माजी सदस्य नामदेव पाटील यांची निवड झाली आहे. यापुढील काळात संघटना बांधणीचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे..कऱ्हाड दक्षिण मतदार संघ हा पहिल्यापासुन आजअखेर कॉंग्रेसच्या विचारांचा राखण्यात नेत्यांना यश आले आहे. या मतदार संघाचे आत्तापर्यंत फक्त यशवंतराव मोहिते, विलासराव पाटील-उंडाळकर आणि पृथ्वीराज चव्हाण या तीनच नेत्यांनी नेतृत्व केले. सातारा जिल्ह्यातील विधानसभा मतदार संघापैकी कऱ्हाड दक्षिण हा एकमेव कॉंग्रेसचा मतदार संघ होता..त्या मतदार संघावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी आमदार चव्हाण यांनी प्रयत्न केले आहेत. त्यांना अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्या रयत संघटनेचीही साथ दिली. मात्र यावेळी त्यांना यश आले नाही. विधानसभा निवडणुकीपुर्वी बालेकिल्ला असलेला कऱ्हाड दक्षिण मतदार संघ हा भाजपच्या ताब्यात गेला..त्यामुळे कॉंग्रेसची जिल्ह्यातील विधानसभेची ती जागाही गेली. त्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात कॉंग्रेसची मलकापुर, कऱ्हाडमधील अनेकांनी कॉंग्रेसला हाताला लांब करुन भाजपचे कमळ जवळ केले. त्यामुळे सध्या कॉग्रेसच्या पडत्या काळात कॉंग्रेसनेही आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगलपालिकांच्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे..त्याअंतर्गत सध्या माजी पंचायत समिती सदस्य नामदेव पाटील यांना कऱ्हाड दक्षिणच्या अध्य़क्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांच्यापुढे आगामी निवडणुकीसाठी संघटना बांधणीचे मोठे आव्हाण असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.