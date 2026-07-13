Phaltan FDA Raid: फलटणमध्ये रसायनयुक्त दूधाचा भांडाफोड; एफडीए-पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत रसायने जप्त, पाच जणांविरुद्ध गुन्हा

फलटण: फलटण तालुक्यातील होळ येथे रसायनयुक्त दूध तयार केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि फलटण ग्रामीण पोलिसांनी संयुक्तपणे कारवाई केली. या कारवाईत दूध भेसळीसाठी वापरली जाणारी विविध रसायने आणि साहित्य जप्त करण्यात आले असून, संबंधित पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.घटनास्थळ व फलटण ग्रामीण पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, होळ येथील एका गायीच्या गोठ्यामध्ये रसायनयुक्त दूध तयार केले जात असल्याची माहिती प्रशासनालामिळाली होती. त्यानुसार अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि फलटण ग्रामीण पोलिसांनी संयुक्त छापा टाकला. कारवाईदरम्यान दूध तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे संशयास्पद रसायन आणि अन्य साहित्य हस्तगत करण्यात आले..या प्रकरणी मंगल दिलीप भोसले (वय ५०), दिलीप भीमराव भोसले (वय ५५) आणि कुणाल दिलीप भोसले (वय २५, सर्व रा. होळ, ता. फलटण), यांच्यासह संबंधित दूध घेणारा संकलन केंद्र चालक तसेच रसायनांचा पुरवठा करणाऱ्या दोन अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध संबंधित कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.जप्त करण्यात आलेल्या साहित्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार असून, तपास अहवालानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या कारवाईमुळे फलटण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.