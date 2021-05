Good News : वित्त आयोगाच्या व्याजाच्या पैशातून नागरिकांना मिळणार मोफत लस!

By

रहिमतपूर (सातारा) : येथील सर्व नागरिकांना मोफत कोरोना लस (Corona Vaccine) देण्याबाबत महत्वाचा निर्णय पालिकेचा सर्वसाधारण सभेत एक मुखाने घेण्यात आला. सकाळी 11.30 वा.च्या सुमारास नगरपालिकेची विशेष सभा पालिका सभागृहात लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आनंदा कोरे (Ananda Kore) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यामध्ये कोरोनाचा (Coronavirus) वाढता प्रादुर्भाव व त्याचा होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी चर्चां करण्यात आली. (Citizens Will Get Free Corona Vaccine In Rahimatpur Satara News)

यावर सुनील माने यांनी 14 वित्तयोगाच्या व्याजाच्या पैशातून कोरोना लसींची खरेदी करण्याचा विषय मांडला. या विषयावर सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. कोरोना लस खरेदी ही बाब रहिमतपूर शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाची असून त्याबाबत संबंधित विभागाची मंजुरी घेऊन लवकरात-लवकर ही लस शहरातील सर्व नागरिकांना मोफत देण्यात येईल, असे नगराध्यक्ष आनंदा कोरे यांनी यावेळी सांगितले. त्याच बरोबर रहिमतपूर कोरोना केअर सेंटरसाठी ज्यांनी मदत केली, त्यांचे आभार मानण्यात आले. तसेच विविध योजनाअंतर्गत प्रस्ताव शासन दरबारी पाठवण्यास मान्यता देण्यात आली असून या प्रमाणे विविध सहा विषयांना मंजूर देण्यात आलीय.

भारताची लसीकरण मोहीम अपयशी ठरलीय? वाचा काय आहेत नेमकी कारणं

Citizens Will Get Free Corona Vaccine In Rahimatpur Satara News