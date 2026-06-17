सातारा

Satara Accident: दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्याचे स्वप्न अधुरे! बनपुरीजवळ दुचाकी-पिकअपची समोरासमोर धडक; १६ वर्षीय युवकाचा जागीच मृत्यू

Class 10 pass student dies in tragic road accident in Satara: बनपुरीजवळ दुचाकी व पिकअपची समोरासमोर धडक; दहावी उत्तीर्ण १६ वर्षीय सूरज कुंभारचा जागीच मृत्यू, कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर
Dreams Cut Short: 16-Year-Old Student Dies in Head-On Crash Near Banpuri

Dreams Cut Short: 16-Year-Old Student Dies in Head-On Crash Near Banpuri

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सकाळ वृत्तसेवा
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ढेबेवाडी : दुचाकी आणि पिकअप जीपची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार युवकाचा मृत्यू झाला. बनपुरी (ता. पाटण) नजीक आज सायंकाळी चारच्या सुमारास हा अपघात झाला. सूरज दीपक कुंभार (वय १६, रा. सळवे, ता. पाटण) असे अपघातातील मृत युवकाचे नाव आहे.

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