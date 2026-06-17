Satara Accident: दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्याचे स्वप्न अधुरे! बनपुरीजवळ दुचाकी-पिकअपची समोरासमोर धडक; १६ वर्षीय युवकाचा जागीच मृत्यू

ढेबेवाडी : दुचाकी आणि पिकअप जीपची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार युवकाचा मृत्यू झाला. बनपुरी (ता. पाटण) नजीक आज सायंकाळी चारच्या सुमारास हा अपघात झाला. सूरज दीपक कुंभार (वय १६, रा. सळवे, ता. पाटण) असे अपघातातील मृत युवकाचे नाव आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...याबाबतची माहिती अशी, आज सायंकाळी चारच्या सुमारास ढेबेवाडीकडून सळव्याकडे जाणारी दुचाकी (एमएच ४३ एपी ८४३९) व समोरून ढेबेवाडीकडे येणारी पिकअप (एमएच ५० एन १७५५) यांची बनपुरीनजीक समोरासमोर धडक झाली. .या धडकेत दुचाकीस्वार सूरज कुंभारचा मृत्यू झाला. धडकेनंतर पिकअप रस्त्याच्या शेजारी उलटली. घटनेची माहिती कळताच ढेबेवाडी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक डॉ. प्रवीण दाईंगडे व पोलिस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन अपघाताची माहिती घेतली. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.अपघातातील मृत सूरज कुंभारने नुकतीच दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अकरावीत प्रवेश घेतला होता. सळवे येथील घराकडे परतत असताना त्याच्या दुचाकीला अपघात झाला. त्याच्या मागे आई, वडील, बहीण, आजी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.