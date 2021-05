शाब्बास! पेढ्याचा भैरोबा परिसरात श्रमदानातून साफसफाई; युवकांकडून 25 पोती कचरा गोळा

सातारा : येथील पेढ्याचा भैरोबा परिसरात (Bhairoba Area) रात्रीच्या वेळेस रंगणाऱ्या पार्ट्यांमुळे परिसरात मोठा कचरा जमा झाला होता. या कचऱ्याची सफाई नुकतीच युवकांनी तसेच ग्रामस्थांनी करत 25 पोती प्लॅस्टिक बाटल्या जमा केल्या. या परिसरावर रात्रीच्या वेळेस लक्ष ठेवण्यासाठी स्थानिक युवकांचे गस्तीपथक तयार करण्यात आले आहे. (Cleaning Of Bhairoba Area In Satara by Youth Satara News)

पेढ्याचा भैरोबा हे गडकर आळीत राहणाऱ्यांचे ग्रामदैवत असून काही वर्षांपूर्वी डोंगरावर असणाऱ्या मंदिराकडे जाण्यासाठी श्रमदानातून पायऱ्या बांधण्यात आल्या आहेत. या पायऱ्यांवर रात्रीच्या सुमारास युवक पार्टी करण्यासाठी जमतात. या युवकांनी फेकलेल्या बाटल्या व इतर साहित्यामुळे पायरी मार्गावर कचरा जमा झाला होता. हा कचरा साफ करण्यासाठी स्थानिक युवकांनी पुढाकार घेत श्रमदान केले. युवकांनी 25 पोती प्लॅस्टिक तसेच दारूच्या रिकाम्या बाटल्या जमा करत त्याची विल्हेवाट लावली. आगामी काळात मंदिर परिसराचे पावित्र्य राखले जावे, यासाठी रात्री पार्ट्या करणाऱ्यांना त्या परिसरात जाण्यापासून रोखण्यासाठी स्थानिक युवकांचे गस्तीपथक तयार करण्यात आले आहे.

