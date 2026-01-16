सातारा : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी महायुतीत एकमत होत नसल्याने आज साताऱ्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाईंच्या निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील व फलटणचे नेते, आमदार रामराजे, संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांच्यात बंद दाराआड खलबते झाली. यामुळे भाजपला बाजूला ठेवत पालकमंत्र्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संधान साधत नवी रणनीती आखण्यास सुरुवात केल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.दरम्यान, भाजपने यापूर्वीच स्वबळावर लढण्याचे जाहीर केले आहे. पालकमंत्री देसाई यांनी एकत्र लढण्यासाठी आज चर्चेला बोलविले होते. त्यानुसार चर्चेची ही पहिली फेरी झाल्याचे खासदार नितीन पाटील यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजपपुढे आव्हान निर्माण करण्याच्या रणनीतीला आज साताऱ्यातून सुरुवात झाली. .पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या कोयना दौलत या निवासस्थानी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील आणि फलटणचे नेते रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यात बंद दाराआड दोन तास खलबते झाली. यानंतर मंत्री देसाई यांच्या बंगल्यातून बाहेर पडताना प्रमुख नेत्यांकडून बैठकीतील चर्चेचे मुद्दे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.गोरेंच्या धक्क्याचा काय संबंधमंत्री जयकुमार गोरेंच्या धक्क्याने तुम्ही एकत्र झालाय का, या प्रश्नावर नितीन पाटील म्हणाले, ‘‘कोणता धक्का.., भाजप पक्ष वाईत पूर्वीपासून आहे. मदन भोसले त्यांच्यासोबत आहेत. गोरेंच्या धक्क्याचा काय संबंध. पालकमंत्री व आम्ही दोघे बसलो होतो. अद्याप सर्व काही चर्चेच्या पातळीवर आहे. आम्ही भाजपला डावलले असे नाही.’’ पालकमंत्र्यांनी त्यांना चर्चेला बोलवावे, आमचे काहीही म्हणणे नाही, असे त्यांनी नमूद केले, तर सर्वात शेवटी पालकमंत्र्यांच्या बंगल्यातून बाहेर पडलेल्या मंत्री मकरंद पाटील यांनी पत्रकारांना कोणताही प्रतिसाद न देता निघून जाणे पसंत केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.