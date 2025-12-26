Santosh Patil: सावित्रीबाईंच्या जयंती कार्यक्रमात कमतरता नको: जिल्हाधिकारी संतोष पाटील; नायगावात कार्यक्रमस्थळाची पाहणी..

खंडाळा: नायगावात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्मदिवस उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. यावेळी राज्यभरातून फुलेप्रेमी तसेच मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांसह अनेकजण अभिवादन करण्यासाठी येतात. यावर्षी अधिकचे फुलेप्रेमी येतील. कार्यक्रमाची तयारी व अंमलबजावणीत कसलीही कमतरता ठेवू नये, अशा सूचना जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केल्या..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या यावर्षीच्या १९५ व्या जयंतीनिमित्ताने जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी आज नायगाव (ता. खंडाळा) येथे कार्यक्रमस्थळाची पाहणी केली..गतवर्षीच्या जयंती कार्यक्रमाला प्रतिसाद पाहता यावर्षी अधिकचे फुलेप्रेमी येण्याची शक्यता असल्याने हा कार्यक्रम नेटका व भारदस्त होण्यासाठी जय्यत तयारीबाबत आढावा घेऊन श्री. पाटील यांनी पुढील सूचना केल्या. यावेळी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, वाईचे प्रांताधिकारी योगेश खरमाटे, फलटणचे पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे, तहसीलदार सुहास थोरात, गटविकास अधिकारी अनिल वाघमारे, गटशिक्षणाधिकारी गजानन आडे, सरपंच स्वाती जमदाडे, उपसरपंच गणेश नेवसे, सिदुनाना नेवसे, निखिल झगडे, जगन्नाथ नेवसे, आदेश जमदाडे, वैभव कांबळे, सागर नेवसे, सर्व विभागांचे प्रमुख व ग्रामस्थ उपस्थित होते..दरम्यान, कार्यक्रमस्थळी फुलेप्रेमींसाठी येणारा रस्ता, व्हीआयपींसाठी रस्ता, सभामंडप, पार्किंग, हेलिपॅड व परिसर याबाबत प्रत्यक्ष अधिकारी व ग्रामस्थांशी चर्चा करून सूचना करण्यात आल्या. यानंतर स्मारकास भेट देऊन पाहणी केली. गजानन आडे यांनी सूत्रसंचालन केले. सरपंच स्वाती जमदाडे यांनी आभार मानले..माझे भाग्य समजतोगतवर्षी सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनीच या जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू होण्याचा माझा पहिला दिवस होता, हे मी माझे भाग्य समजतो, असे म्हणून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सावित्रीबाईंबाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यास उपस्थितांनी टाळ्यांची दाद दिली..कार्यक्रम स्थळ बदलणारगेले अनेक वर्षांपासून येथील हायस्कूलच्या समोर जयंती उत्सवाचा कार्यक्रम होत असतो. मात्र, गतवर्षीपेक्षा यावर्षी जास्त लोक जमण्याची शक्यता असल्याने हा कार्यक्रम राज्य पर्यटन मंडळाच्या प्रतीक्षालय इमारतीच्या शेजारी हा जयंतीचा कार्यक्रम होणार आहे. यासाठी रस्ताही बनविण्यात येणार आहे..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....स्मारकाचा शासन निर्णयमागील वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना दिशादर्शक व ऊर्जास्रोत होईल, असे भव्य स्मारक उभारण्यासंबंधी घोषणा केली होती. याची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली. त्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली, यासंबंधी शासन निर्णय निघाले. आता पुढे हे भव्य स्मारक पूर्णत्वास घेऊन जायचे आहे, असेही जिल्हाधिकारी पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.