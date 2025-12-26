सातारा

Santosh Patil: सावित्रीबाईंच्या जयंती कार्यक्रमात कमतरता नको: जिल्हाधिकारी संतोष पाटील; नायगावात कार्यक्रमस्थळाची पाहणी..

Naigaon Jayanti program latest update: सावित्रीबाईंच्या जयंतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची जय्यत तयारीची सूचना
खंडाळा: नायगावात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्मदिवस उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. यावेळी राज्यभरातून फुलेप्रेमी तसेच मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांसह अनेकजण अभिवादन करण्यासाठी येतात. यावर्षी अधिकचे फुलेप्रेमी येतील. कार्यक्रमाची तयारी व अंमलबजावणीत कसलीही कमतरता ठेवू नये, अशा सूचना जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केल्या.

