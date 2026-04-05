Child Surgery: चिमुरड्या अंशिकाला लाभले नवचैतन्य; शस्त्रक्रियेसाठी मदतीतून जमले तब्बल ४० लाख, समाजाची संवेदनशीलता!

-सुनील शेडगेनागठाणे : मदतीच्या असंख्य हातांमुळे ११ महिन्यांच्या चिमुरडीच्या आयुष्याला नवचैतन्य लाभले. तिच्या शस्त्रक्रियेसाठी पाच नव्हे, दहा नव्हे, तर तब्बल ४० लाख रुपयांचा मदतनिधी उभा राहिला. अंशिका हे या चिमुरडीचे नाव. सातारा तालुक्यातील कळंबे हे तिचे गाव. तिचे वडील पंकज इंदलकर हे शिरवळमधील एका कंपनीत नोकरीला. आई अश्विनी या गृहिणी. अंशिका चार महिन्यांची असताना तिला ऐकू येत नसल्याची जाणीव इंदलकर कुटुंबीयांना झाली. मग नाना प्रकारच्या तपासण्या झाल्या. शस्त्रक्रियेचा खर्च ४० लाखांच्या घरात होता. तो कुटुंबीयांच्या आवाक्यापलीकडचा होता. अशा स्थितीत अक्षरबंध फाउंडेशनचे विशाल जाधव (वारणानगर) अन् महेश निकम (अपशिंगे मिलिटरी) यांनी घेतलेला पुढाकार महत्त्वपूर्ण ठरला. त्यांनी ''व्हॉट्सॲप'' ग्रुपच्या माध्यमातून अगदी परदेशातूनही आर्थिक मदत मिळवून दिली. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पिंपरीतील नगरसेवक योगेश बहल, अमित लावंघरे, विलो मॅथर अँड प्लॅट पंप्स, कोटक लाइफ इन्शुरन्स, इंदलकर यांचे नातेवाईक, मित्र परिवार, तसेच कळंबे गावच्या ग्रामस्थांचीही मदत मोलाची ठरली. त्यातून साताऱ्याच्या ठोके हॉस्पिटलमध्ये के. ई. एम. रुग्णालयातील प्रख्यात तज्ज्ञ डॉ. हेतल मारफातिया (मुंबई) यांनी ही शस्त्रक्रिया यशस्वी केली. समाजाची संवेदनशीलताअंशिका चार महिन्यांची असताना तिला ऐकू येत नसल्याची जाणीव इंदलकर कुटुंबीयांना झाली. मग नाना प्रकारच्या तपासण्या झाल्या. शस्त्रक्रियेचा खर्च ४० लाखांच्या घरात होता. तो कुटुंबीयांच्या आवाक्यापलीकडचा होता. अशा वेळी समाजमनाने संवेदनशीलतेतून केलेली मदत इंदलकर कुटुंबियांसाठी मोलाची ठरली.