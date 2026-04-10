Malendar Rajan: काँग्रेसमध्ये नव्या पद्धतीने निवड प्रक्रिया: आमदार मलेंदर राजन; संघटन सृजन अभियानात कार्यकर्त्यांच्या मतांना प्राधान्य!

सातारा : तळागाळात काम करणारे कार्यकर्ते हेच काँग्रेसची ताकद आहे. त्यामुळे नेत्यांऐवजी कार्यकर्त्यांच्या मतांचा आदर केला जाईल. राज्यात सुरू झालेले काँग्रेसचे संघटन सृजन अभियानात पहिल्या टप्प्यात जिल्हाध्यक्षपदाच्या निवडी होत आहे. यासाठी नेत्यांच्या शिफारशींऐवजी कार्यकर्त्यांचा विचार घेतला जाईल व पक्षश्रेष्ठींकडे अहवाल पाठवला जाईल, अशी माहिती पक्षाचे केंद्रीय निरीक्षक व हिमाचल प्रदेशमधील इंदोराचे आमदार मलेंदर राजन यांनी दिली..सातारा येथे काँग्रेस कमिटीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख व इतर मान्यवर उपस्थित होते. मलेंदर राजन म्हणाले, ''काँग्रेसच्या संघटन सृजन अभियानाद्वारे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. त्याचा अहवाल पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हाध्यक्षांची निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी अर्ज मागविण्यात येणार आहे..यापूर्वी नेत्यांच्या शिफारशीनुसार वरिष्ठ स्तरावरून निवडी होत; परंतु यापुढे तळागाळातील कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेतला जाणार आहे. कार्यकर्ते व्यक्तिगत अथवा एकत्रित त्यांची मते मांडू शकतात. त्याचा अहवाल पक्षश्रेष्ठींसमोर ठेवला जाईल. त्यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल. जिल्हा काँग्रेस कमिटी, ब्लॉक कमिटी आणि त्यानंतर बूथ लेव्हलमध्ये संघटन अभियान राबविले जाणार असल्याचे मलेंदर राजन म्हणाले..महिलांसाठी समान संधीपक्षामध्ये महिलांनाही संधी दिली जाणार असून, पदांवर महिलांनाही समान संधी दिली जाईल, असेही राजन म्हणाले.