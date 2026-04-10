सातारा

Malendar Rajan: काँग्रेसमध्ये नव्या पद्धतीने निवड प्रक्रिया: आमदार मलेंदर राजन; संघटन सृजन अभियानात कार्यकर्त्यांच्या मतांना प्राधान्य!

grassroots feedback in political party decisions Congress strategy: काँग्रेसच्या संघटन सृजन अभियानात जिल्हाध्यक्ष निवडीत तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या मतांना प्राधान्य; नेत्यांच्या शिफारशींपेक्षा थेट अभिप्रायावर भर
Worker Opinions to Shape Congress Decisions; New Organisational Drive Announced

Worker Opinions to Shape Congress Decisions; New Organisational Drive Announced

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : तळागाळात काम करणारे कार्यकर्ते हेच काँग्रेसची ताकद आहे. त्यामुळे नेत्यांऐवजी कार्यकर्त्यांच्या मतांचा आदर केला जाईल. राज्यात सुरू झालेले काँग्रेसचे संघटन सृजन अभियानात पहिल्या टप्प्यात जिल्हाध्यक्षपदाच्या निवडी होत आहे. यासाठी नेत्यांच्या शिफारशींऐवजी कार्यकर्त्यांचा विचार घेतला जाईल व पक्षश्रेष्ठींकडे अहवाल पाठवला जाईल, अशी माहिती पक्षाचे केंद्रीय निरीक्षक व हिमाचल प्रदेशमधील इंदोराचे आमदार मलेंदर राजन यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Satara
Congress
Party
district

