सातारा

Congress leader joins BJP: काँग्रेसचे खंडाळा तालुकाध्यक्ष भाजपमध्ये; बावधनमध्ये जयकुमार गोरेंच्या उपस्थितीत जाहीर पक्षप्रवेश!

BJP Strengthens Base in Khandala Taluka: काँग्रेसला धक्का: खंडाळा तालुकाध्यक्षांचा भाजपात प्रवेश
Political Realignment in Satara District as Congress Leader Joins BJP

Political Realignment in Satara District as Congress Leader Joins BJP

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : बावडा येथील काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष व पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रा. एस. वाय. पवार यांनी आज काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत बावधन (ता. वाई) येथे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
Congress
Khandala
Jaykumar Gore
BJP Leader
district
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.