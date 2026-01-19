Congress leader joins BJP: काँग्रेसचे खंडाळा तालुकाध्यक्ष भाजपमध्ये; बावधनमध्ये जयकुमार गोरेंच्या उपस्थितीत जाहीर पक्षप्रवेश!

सातारा : बावडा येथील काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष व पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रा. एस. वाय. पवार यांनी आज काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत बावधन (ता. वाई) येथे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...शिरवळ येथील काँग्रेसचे माजी सभापती गुरुदेव बरदाडे यांनी कालच शनिवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी प्रा. पवार यांनी काँग्रेसला रामराम केला. परिणामी, तालुक्यातील महत्त्वाचे शिलेदारच दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करू लागल्याने आगामी निवडणुकीत तालुक्यात क्राँगेसला मोठा धक्का बसणार आहे..प्रा. पवार यांनी तालुक्यात विविध संस्थेवर काम केले असून, पंचायत समितीचे सभापती, लोणंद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, तसेच दूध संघावर अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले आहे. काँग्रेस पक्षात सध्या राम न राहिल्याने तसेच स्थानिक पातळीवरील राजकारण पाहता काँगेस उरली नसल्याने सोडचिठ्ठी दिल्याचे त्यांनी सांगितले..प्रा. पवार हे काँग्रेसला रामराम ठोकणारे दुसरे तालुका माजी सभापती आहेत. यापूर्वी कालच तालुक्याचे माजी सभापती व काँग्रेसचे नेते गुरुदेव बरदाडे तसेच जिल्हा परिषदचे माजी सदस्या स्वाती बरदाडे यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला होता. त्यानंतर आज प्रा. पवार यांनीही काँग्रेसला रामराम करत भाजपात प्रवेश केला आहे..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.\rएकेकाळी सत्तेत कायम राहणाऱ्या काँग्रेस पक्षाकडील हे जुने जाणते कार्यकर्ते पक्षाला सोडू पक्षाला सोडू लागल्याने या पक्षाला तालुक्यात मोठी गळती लागल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.