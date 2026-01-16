Ranjitsinh Deshmukh:...अन्यथा काँग्रेस स्वबळावर लढेल: जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, जिल्हा काँग्रेस भवनातील बैठकीमध्ये निर्णय!

सातारा : भाजपचे धोरण शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व वंचितांच्या विरोधी आहे. भाजपद्वारे हा सगळा समाज मातीमोल करण्याचे काम सुरू असताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत त्यांचा पराभव करणे हे काँग्रेसचे प्रथम लक्ष असेल. त्यामुळे काँग्रेसला गृहीत धरून कोणी भूमिका घेणार असेल, तर काँग्रेस पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेईल, असा निर्णय काँग्रेसच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख यांनी दिली..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.याबाबत काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले, की जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या जिल्हा कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष व प्रमुख कार्यकर्त्यांची महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा भाजपला सत्ता मिळवणे जास्त महत्त्वाचे वाटते. सत्तेसाठी भाजपचे अत्यंत गलिच्छ राजकारण सुरू असून, त्यांनी पैशाचा प्रचंड वापर सुरू केला आहे. दडपशाही आणि दहशत मजवण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने खुलेआम सुरू केले आहे. सामान्य माणसांना अधिक कमजोर बनवणाऱ्या भाजपला पराभूत करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेस जोमाने प्रयत्न करणार आहे..जिल्ह्यातील समविचारी पक्षांशी आघाडी करण्याबाबत काँग्रेस निश्चित योग्य भूमिका घेईल. मात्र, आघाडीतील घटक पक्षांनी व इतरांनी काँग्रेस पक्षाला सन्मानाने विचारात घेऊन निर्णय घेतले पाहिजेत. अन्यथा, काँग्रेस पक्ष संपूर्ण जिल्ह्यात स्वबळावर निवडणूक लढविण्यास तयार आहे. काँग्रेसच्या प्रदेश स्तरावरून तशा सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व कार्यकर्ते एकजुटीने निर्णय घेतील, असे आजच्या बैठकीत सर्व प्रमुख कार्यकर्त्यांनी व ब्लॉक अध्यक्षांनी ठामपणे स्पष्ट केले आहे..या बैठकीस जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस भानुदास माळी, ज्येष्ठ नेते विजयराव कणसे, बाबासाहेब कदम, झाकिर पठाण, नगरसेवक पंकज पवार, संजय तडाखे, सुषमाराजे घोरपडे, प्रताप देशमुख, पांडुरंग यादव, नाजीम इनामदार, अमर करंजे, राजेंद्र शेलार, रफिकशेठ बागवान, जगन्नाथ कुंभार, आनंदराव जाधव, पार्थ गायकवाड, संभाजी उतेकर, ब्लॉक अध्यक्ष सर्वश्री महेंद्र सूर्यवंशी (फलटण), डॉ. संतोष कदम (पाटण), ॲड. श्रीकांत चव्हाण (कोरेगाव), बाबासाहेब माने (माण), सौ. रजनी पवार (सातारा), विलास पिसाळ (वाई), डॉ. विजय शिंदे (खंडाळा), सदाशिव खाडे (खटाव) व कार्यकर्ते उपस्थित होते..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...निरीक्षकांची नेमणूक...जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. यामध्ये प्रताप देशमुख (कऱ्हाड), झाकिर पठाण (पाटण), संजय तडाखे (खटाव), रजनी पवार (वाई), अमर करंजे (माण व खंडाळा), जगन्नाथ कुंभार (फलटण), सुषमाराजे घोरपडे (सातारा), बाबासाहेब कदम (कोरेगाव), पांडुरंग यादव (जावळी व महाबळेश्वर) याचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.