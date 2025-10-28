Satara News: 'सततच्या पावसाने सातारा जिल्ह्यातील बळीराजा हवालदिल'; सोयाबीन, ज्वारी पडली काळी, भुईमूग, भाताचेही नुकसान

-हेमंत पवारकऱ्हाड : खरिपातील पिके काढणीस आली आहेत. मे महिन्यापापासून सुरू झालेला पाऊस ऑक्टोबर महिना संपत आला, तरीही काही पाठ सोडायलाच तयार नाही. शेतकऱ्यांनी मोठ्या हिमतीने काबाडकष्ट करून खरीप हंगामात घेतलेली पिके वादळी पावसाने वाया जाण्याच्या मार्गावर आहेत. हातातोंडाशी आलेली पिके वाया जाण्याच्या स्थितीत असल्याने जिल्ह्यातील बळिराजा मात्र हवालदिल झाला आहे. .Sunil Mane: बीएलओकडून तीन ठिकाणी मतदान; सुनील माने यांचा आरोप; विधानसभेवेळी कऱ्हाड उत्तर मतदारसंघातील प्रकार.जिल्ह्यातील शेतकरी ऊस, भात, सोयाबीन, भुईमूगसह बाजरी, मका, ज्वारी, मूग, नाचणी, तूर, उडीद व अन्य कडधान्यांची पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतात. त्याचबरोबर उसाचीही लागण मोठ्या प्रमाणात करतात. खरिपातील पेरणीसाठी दर वर्षी शेतकरी १५ मेनंतर मशागतीच्या मागे लागत असतात. मशागती झाल्यानंतर दर वर्षी खरिपातील पेरणीसाठी दर वर्षी शेतकरी पावसाची चातक पक्ष्याप्रमाणे वाट पाहात असतात. यंदा मात्र, त्याउलट स्थिती मे महिन्याच्या मध्यावरच झाली. गेल्या दीड महिन्यापासून जिल्ह्यात पावसाची रिपरिप सुरूच आहे. त्यामुळे शिवारात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले..त्यामुळे जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणावर मशागती प्रलंबित राहिल्या होत्या. त्यानंतर काही दिवस पावसाने उघडीप दिल्याने त्याचदरम्यान शेतकऱ्यांनी पेरण्या उरकून घेतल्या. त्याही जेमतेम चार टक्केच पेरण्या झाल्या. त्यानंतरही पावसाची बरसात सुरूच राहिली. त्यामुळे जेथे-जेथे उघडीप मिळेल, तेथील शेतकऱ्यांनी पेरण्या उरकण्याची लगबग सुरू केली. त्यामुळे जुलैमध्येच यंदा पेरण्या झाल्या. त्यानंतरही पाऊस बरसतच राहिला. त्यामुळे पिकांना तो पोषक ठरला असला, तरी जिल्ह्यातील काही भागांत अती पाऊस झाल्याने यंदा शेतकऱ्यांना उतारा चांगला मिळालेला नाही..खरीप हंगामातील पीक काढणीचा हंगाम सध्या सुरू आहे. मात्र, तरीही पाऊस काही केल्या पाठच सोडेना अशीच स्थिती झाली आहे. त्यामुळे काढणीस आलेली पिके काढताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ आले आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे शिवारात ओल निर्माण झाल्याने भुईमूग, सोयाबीन, भात काढणीत अडचण आली आहे. अनेक ठिकाणी शिवारातच सोयाबीन पावसाने काळे पडले आहे. ज्वारीही जादा पावसाने काळी पडली आहे. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी काढून वाळत घातलेल्या भुईमुगाच्या शेंगांना भुरा येऊन त्याही काळ्या पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने घेतलेल्या पिकांवर पाणी फिरल्यासारखीच स्थिती झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बळीराजा हवालदिल झाला आहे..पीक नुकसानीच्या भरपाईची मागणीपावसाने शेतकऱ्यांची उगवून आलेली पिके पाण्यात जाऊन ती वाया गेली. त्याचबरोबर पावसाने भाजीपाल्यासह काकडी, टोमॅटो, दोडका या फळभाज्यांच्या पिकांचेही नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या हिमतीने घेतलेली पिके जमीनदोस्त झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे पीक नुकसानीची भरपाई तातडीने द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे..Motorcycle Expedition: सैन्यवीरांच्या पुढाकाराने मोटारसायकल मोहीम; अपशिंगेत समारोप; लेफ्टनंट कर्नल सौरभ हून यांचे नेतृत्व.सततच्या पावसाने भात, सोयाबीन, ज्वारी पिकाचे नुकसान झाले आहे. माझे भाताचे मोठे नुकसान झाले आहे. काढलेल्या भातात पाणी जाऊनही अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यंदाच्या खरिपात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. काढलेली पिके वाळवताही येत नाहीत. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी.- धनाजी माने, शेतकरी, विंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.